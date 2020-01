Hemer. FDP-Ortsvorsitzende Andrea Lipproß hat jetzt ihren Gewinn des Namenswettbewerbs für einen guten Zweck gespendet.

Altes Amtshaus: Statt Gewinn eine Spende für den guten Zweck

Mit der aufwendigen Renovierung des mehr als 111 Jahre alten Amtshauses kam in Verwaltung und Rat auch der Wunsch nach einem Namenszusatz auf, der den sozialen Nutzen des Gebäudes treffend wiedergeben sollte. Zu diesem Zweck setzten sich CDU und FDP für einen Namenswettbewerb ein, der in der letzten Ratssitzung 2019 seinen Höhepunkt fand. Mit 22 Ja-Stimmen bekam der Namenszusatz „Bürgerzentrum“ den Zuschlag. Der Gewinn: Hemer-Gutscheine im Gesamtwert von 100 Euro sowie zwei Karten für ein Konzert im Sauerlandpark. Die Gewinnerin: FDP-Ortsvorsitzende Andrea Lipproß.

Gewinn als Spende für Fachdienst und CariTasche

„Ich hatte sowieso vor, das zu spenden“, sagte die Ratsfrau. In ihrem Urlaub in Baden-Württemberg erreichten sie die Nachrichten aus der Heimat und so habe sie sich dafür eingesetzt, dass die Gewinne in eine Spende umgewandelt werden. Jetzt konnte Andrea Lipproß den Gewinn weiterreichen und so erhielt Sandra Knecht vom Fachdienst Asyl und Integration 14 Tageskarten für Jugendliche und 15 Eintrittskarten für Erwachsene für den Sauerlandpark. Der legte selbst noch einmal zwei Dauerkarten der Kategorie L obendrauf, damit der Fachdienst so oft wie möglich den Park besuchen kann. „So sind wir nicht festgelegt und die Familien können auch ohne uns in den Sauerlandpark, da freuen die sich drauf“, meint Sandra Knecht.

Außerdem bedachte Andrea Lipproß eine befreundete Familie mit vier Kindern, die aktuell mitten in der Renovierung stecken und dementsprechend wenig Kapazitäten für große Freizeitaktivitäten haben. Mit Dauerkarten für alle Familienmitglieder soll so ein Ausgleich geschaffen werden. Zwei Hemeraner Gutscheine gingen außerdem an die CariTasche. „Die können wir immer mal für kleine und größere Anschaffungen brauchen“, sagt Josef Radine vom Caritasverband.