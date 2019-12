Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventstreff des BSV Deilinghofen

Deilinghofen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres 2019 lädt der BSV Deilinghofen alle Mitglieder zur Jahresabschlussfeier, zum Adventstreff, am Samstag, 21. Dezember, ab 17 Uhr ins Schützenheim am Balver Weg 33 ein, um 18 Uhr schaut dann auch der Nikolaus vorbei. Anmeldungen können noch bis Dienstag, 10. Dezember, bei allen Formationsführern oder an die Heimleitung unter: schuetzenheim@bsvdeilinghofen.de erfolgen.