Adventsmusik bei Kerzenschein

„Macht hoch die Tür“ so lautete der Titel des stimmungsvollen Konzertes, zu dem die Martin-Luther-Kantorei Hemer am dritten Adventssonntag in die Ebbergkirche einlud. Die Musikliebhaber in der voll besetzten Kirche erwartete Adventsmusik bei Kerzenschein. Mit „Alta trinita beata“ aus dem 15. Jahrhundert begann das Konzert, dabei zogen die Sänger und Sängerinnen der Kantorei mit Kerzen in die dunkle Kirche ein. Einzig allein zig Kerzen erleuchteten zunächst den Kirchraum: Teelichter in den Fenstern und Kerzen auf dem Altar wohin man sah. In der Ebbergkirche brannten zum dritten Advent nicht nur drei Kerzen.

Kantorin Meike Pape, die die Gesamtleitung hatte, ließ es sich nicht nehmen, die Besucher zu begrüßen. Sie wünschte ihnen viel Spaß beim Zuhören aber auch Mitsingen. Schließlich war das Publikum an der einen oder anderen Stelle eingeladen, die traditionellen vorweihnachtlichen Melodien lautstark mit anzustimmen. Neben dem mitsingenden Publikum und der Kantorei waren Isabel Mehring an der Violine und Johann-Ardin Lilienthal an der Kleuker-Orgel zu hören.

Natürlich durfte bei dem Konzertprogramm das titelgebende „Macht hoch die Tür“ nicht fehlen. Ebenso erklangen Stücke wie „Tochter Zion“, „Maria durch ein Dornwald ging“, „Es kommt ein Schiff gefahren“, „Es ist ein Ros entsprungen“, „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Stern über Bethlehem“ und zuletzt als finaler Schlusspunkt „O du fröhliche“. Beseelt von der Musik und der Atmosphäre und bestens auf das bevorstehende Fest eingestimmt, gab es vom Publikum einen anerkennenden Schlussapplaus.

Chor hat kaum Zeit, sich auszuruhen

Lange Zeit sich auszuruhen, hat die heimische Kantorei nicht. Steht doch bereits das nächste Großprojekt auf dem Programm. Am 15. Februar erfolgt in der Christkönig-Kirche um 18 Uhr die Aufführung „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Dabei werden sowohl die Martin-Luther-Kantorei Hemer als auch der Projektchor der evangelischen Kirchengemeinden Kierspe/Meinerzhagen zu hören sein. Zudem wirkt das Sinfonieorchester Ruhr mit. Als Solisten treten Sopranistin Nadine Schreiber und Bariton Thomas Herberich auf. Der Kartenvorverkauf hat passend zum Weihnachtsfest begonnen. Wer noch eine Eintrittskarte unterm Weihnachtsbaum verschenken möchte, kann diese im Buchladen am Neuen Markt, im Schuhhaus Stehmann oder bei den Mitgliedern der Kantorei erwerben. Im Vorverkauf beträgt der Preis 19 Euro und an der Abendkasse 23 Euro, Studenten zahlen 15 Euro. as