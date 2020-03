Ihmert. In einigen Teilen von Ihmert fallen Anschlussgebühren von 799,95 Euro für schnelles Internet an – in anderen nicht.

Im Prinzip leben sie in direkter Nachbarschaft, dennoch gelten für sie andere Regeln, was den Breitbandausbau betrifft. Privathäuser in der Nähe des Gewerbegebietes Ihmert können sich – wo das möglich ist – an das voraussichtlich Ende April fertige Glasfasernetz anschließen. Der Anschluss kostet für sie rund 800 Euro. 2022 erhalten dann Haushalte in anderen Teilen von Ihmert und Teilen von Stübecken, Riemke, Frönsberg, Bredenbruch und Ihmerterbach ebenfalls einen Anschluss an das Glasfasernetz – ohne dafür zahlen zu müssen.

Die unterschiedliche Behandlung hat mit den verschiedenen Förderprogrammen zu tun, die wirksam werden. Der Ende April/Anfang Mai geplante Anschluss der Gewerbegebiete steht mit dem Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP) des Landes in Zusammenhang, der 2022 stattfindende Breitbandausbau mit dem sogenannten 3. Call, dem Breitband-Förderprojekt des Bundes.

Innenstadt ist bisher kein Fördergebiet

Die Ihmerter in der Nähe des Gewerbegebietes können nun mit der Telekom einen Vertrag abschließen, um den Anschluss an das geplante Glasfasernetz zu erreichen. Damit sollen, so das Informationsschreiben der Telekom, Highspeed-Internet, Downloads mit bis zu 1000 MBit/s und Uploads mit bis zu 500 MBit/s möglich sein. 93 Adressen profitieren von dem Regionalen Wirtschaftsförderpogramm, wenn sie die Anschlusskosten von 799,95 Euro übernehmen. Wie viele private Haushalte betroffen sind, konnte Sergej Rudsinski, Breitbandkoordinator beim Märkischen Kreis, nicht beantworten.

In einer Anfrage an den Bürgermeister fragt UWG-Vorsitzender Knut Kumpmann nach einer Förderung für die betroffenen Privathaushalte. „Aus meiner Sicht, sollten von dem Breitbandausbau in Ihmert alle Bürgerinnen und Bürger profitieren. Durch die hohen Anschlusskosten ist dies aus Sicht der UWG nicht gegeben“, schreibt er. Er möchte wissen, ob Fördermittel für die Maßnahme hinterlegt sind.

Baudezernent Christian Schweitzer kündigte auf Anfrage an, dass es keine gesonderte Förderung der Stadt für die Anschlüsse der unter dem RWP fallenden Privathaushalte geben würde. Das habe mit den unterschiedlichen Förderprogrammen zu tun. „Das mag auf den ersten Blick vielleicht ungerecht erscheinen. Allerdings haben die neuen Fördergebiete die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses. Diese Möglichkeit besteht in der Innenstadt zurzeit nicht“.

Zudem sehe er den Preis der Telekom durchaus als fair an. „Günstiger geht es eigentlich nicht“, schildert er seine Erfahrungen bei Tiefbauarbeiten. Ähnlich wie in der Innenstadt Hemer gibt es aber auch einige Gebiete in Ihmert, die bisher nicht im Fördergebiet sind. „Weiße Flecken“ bleiben beispielsweise an der Ihmerter Straße oder Sternstraßen – obwohl gegenüber Glasfaser gelegt wird.

Ausbau soll spätestens bis Jahresende 2022 erledigt sein

Möglicherweise könnten diese Adressen aber vom sogenannten 6. Call mit schnellem Internet versorgt werden. Der Bund fördert darin den Glasfaserausbau für rund 4000 Privatadressen im Märkischen Kreis sowie für 58 Schulen, acht Krankenhäuser und etwa 2200 Firmen-Anschlüsse in Gewerbegebieten. Dieser soll speziell Einzellagen außerhalb größerer Ortschaften betreffen. Der Kreis rechnet frühestens frühestens ab 2021/2022 mit der Umsetzung.

Insgesamt profitieren von der Förderung des sogenannten 3. Calls rund 2444 Haushalte am Stübecken, Riemke, Frönsberg, Bredenbruch, Ihmerter Bach und Ihmert. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat der Märkische Kreis die Verträge zum Breitbandausbau für Privathaushalte mit der Deutschen Telekom unterzeichnet. Damit ist der Startschuss für die Breitbandanbindung von kreisweit etwa 42.500 Haushalten durch Glasfaserkabel gefallen. Die Ausbauplanungen sollen voraussichtlich im Herbst dieses Jahres beginnen, die Tiefbauarbeiten im Winter. Im Rahmen der Ausschreibung wurde der Telekommunikationsanbieter verpflichtet, den Ausbau bis zum Jahresende 2022 realisiert zu haben.