210 Unterschriften für die Bewerbung zum Bürgermeister

Bisher sind mit Christian Schweitzer (CDU) und Christa Kunze (UWG) zwei Kandidaten im Rennen für die Bürgermeisterwahl am 13. September. Bis 59 Tage vor der Wahl, also bis zum Stichtag 16. Juli, können noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen. Die Nominierung ist aber auch mit ein paar bürokratischen Hürden verbunden. Auch gibt es Voraussetzungen für die Bewerbung.

Um sich als Einzelbewerber für das Bürgermeisteramt für die Wahl aufstellen zu lassen, braucht man erst einmal eine gewisse Unterstützung aus dem Volk – in Hemer 210 Unterschriften, um genau zu sein. Diese sind allerdings nicht gültig, so lange die Wahlberechtigung der unterzeichnenden Person nicht auf einem besonderen Formblatt bestätigt wurde. Auf Anforderung beim Wahlleiter kann der künftige Kandidat die Formblätter kostenfrei bestellen. Auf dem Kopf der Formblätter werden die persönlichen Daten des Einzelkandidaten, bestehend aus Vorname, Familienname und Anschrift sowie gegebenenfalls einem Kennwort für den Wahlvorschlag, vermerkt. So soll ausgeschlossen werden, dass jemand mit seiner Unterschrift den falschen Kandidaten unterstützt.

Unterschrift ist nur für einen Bewerber gültig

Die Unterzeichnenden müssen auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben und die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift der Hauptwohnung des Unterzeichners ausfüllen sowie das Datum der Unterzeichnung angeben. Weiterhin ist für jeden Unterzeichner auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur Kommunalwahlordnung beizufügen, die besagt, dass der Unterzeichner zum Zeitpunkt der Unterschriftenleistung im Wahlgebiet wahlberechtigt war.

Außerdem darf ein Wahlberechtigter nur einen Wahlvorschlag unterstützen, seine Unterschrift wird auf allen weiteren Formblättern als ungültig angenommen. Weiterhin muss der Bewerber eine Zustimmungserklärung abgeben – nach dem Muster der Anlage 12c oder 11d der Kommunalwahlordnung. Darin versichert der Bewerber unter anderem, dass er für keine andere Wahl zum Bürgermeister oder Landrat kandidiert. Auch eine Wählbarkeitsbescheinigung ist dem Wahlvorschlag beizulegen. Darin bestätigt der Bewerber, dass er Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes oder Unionsbürger mit Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland ist, er das 23. Lebensjahr am Wahltag vollendet hat und vom Wahlrecht und von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen ist.

Bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2016 hat sich neben den Kandidaten aus CDU (Wolfgang Römer), SPD (Uwe Kutter) und UWG (der jetzige Bürgermeister Michael Heilmann) mit Friedhelm Hepping auch ein Einzelbewerber ohne Parteizugehörigkeit aufstellen lassen. Beim Wahlgang erhielt er 4,41 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von rund 37 Prozent.

Wird der Bewerber von einer Partei oder Wählergemeinschaft unterstützt, gelten abgeänderte Regeln. Unter anderem soll verhindert werden, dass eine Partei oder eine Wählergemeinschaft mehrere Bewerber unterstützt.