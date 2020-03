Fast jedem fährt ein Schrecken durch die Glieder, wenn die Sirenen anfangen zu heulen. Im Ortsteil Apricke wurde vor wenigen Tagen eine neue Sirene installiert und somit sind die Stadt und ihre Ortsteile nun flächendeckend versorgt. 19 Sirenen sind es an der Zahl, und die haben die wichtigste Funktion überhaupt: Die Bürger zu warnen und die Freiwillige Feuerwehr zu alarmieren. Und zwei von ihnen können sogar sprechen.

Sirenen auf Gebäudenoder Masten aufgestellt

In der Felsenmeerstadt gibt es Sirenen, die auf Gebäuden ihren Platz gefunden haben und zudem welche, die an langen Masten befestigt sind. Dazu gehört auch die Sirene, die in der vergangenen Woche am Riemker Weg im Bereich des Vereinsheimes des BV Apricke angebracht wurde. Im Vorfeld fanden Gespräche zwischen Feuerwehr und dem Bürgerverein statt, der gerne den Platz zur Verfügung stellte. „Wir sind sehr froh darüber, das wir unser System ausweiten und den weißen Fleck füllen konnten“, sagt Feuerwehr-Chef Markus Heuel. Die Sirene für Apricke musste nicht neu angeschafft werden, sondern ist das Exemplar, das früher in Deilinghofen im Ernstfall heulte. Deilinghofen hat vor vier Jahren ein leistungsstärkeres Modell bekommen, und so konnte die noch voll funktionsfähige Sirene jetzt im Nachbardorf installiert werden. Mitglieder des Bürgervereins packten mit an. Es musste ein Loch für das 3,8 Tonnen schwere Fertigfundament gegraben werden, um die Sirene aufzubauen. Insgesamt sind Kosten von 4500 Euro angefallen.

Apricker freuen sichüber die Installation

Im vergangenen Jahr heulten die Sirenen rund 70 Mal. Die Apricker sind froh, dass sie jetzt auch eine Sirene haben, mit der sie im Notfall gewarnt werden können. Warnsirenen werden als wichtiges Mittel für den Brand- und Katastrophenschutz geschätzt. Jeden ersten Samstag im Monat ertönen die Sirenen um 12 Uhr zum Test. Bei der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr sind die Sirenen trotz neuerer Techniken weiterhin unverzichtbar. In den 90er Jahren verkaufte der Bund das Sirenennetz. Viele Städten lehnten den Kauf aus Kostengründen ab.

Bewusste Entscheidung für das Sirenennetz

Hier sieht man, wo die Warnsirenen der Feuerwehr Hemer im Stadtgebiet und in den Außenbezirken verteilt sind. Feuerwehrchef Markus Heuel ist zufrieden. Foto: Privat

In Hemer war das anders: Feuerwehr, Verwaltung und Politik sind der Meinung, dieses effiziente Mittel zur Warnung der Bevölkerung und zur Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr aufrecht zu erhalten. In den vergangenen Jahren wurden einige Sirenen im Stadtgebiet ausgetauscht oder zusätzliche Standorte eingerichtet.

Die Feuerwehr Hemer besitzt auch zwei mobile Sirenen. Diese können mit Magneten auf einem Autodach befestigt werden und überall im Stadtgebiet eingesetzt werden. Neben den Alarmtönen können hiermit auch Lautsprecherdurchsagen gemacht werden. Auch wenn mittlerweile jeder Feuerwehrmann in Hemer über einen digitalen Meldeempfänger verfügt und auch eine Alarmierung über eine Handy-App erfolgt, werden auch bei einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr die Sirenen ausgelöst. Im Ernstfall wird zusätzlich zur Auslösung der Sirenen, die Warn-App „NINA“ ausgelöst. „NINA“ steht für Notfall-Informations- und Nachrichte-App, die sich jeder auf sein Smarthpone laden kann – kostenlos. Sie warnt unter anderem vor Unwettern. Aber auch lokale Meldungen wie zum Beispiel die Aufforderung, Fenster und Türen zu schließen, können über die Warn-App verschickt werden.

Sirenengeheul richtigdeuten können

Wie können die Bürger die Tonfolge der Sirenen unterscheiden? Zum einen werden die Geräte alle zwei Wochen samstags um 12 Uhr getestet. Dann heulen sie für fünf Sekunden und der Ton schwillt wieder ab. Im Notfall ertönte über die Dauer von einer Minute ein auf- und wieder abschwellender Heulton. „Dann sollten die Bürger auch ihr Radio einschalten, um Informationen zu bekommen“, erklärt Hauptbrandmeister Sascha Fiefek. Wenn die Gefahr beseitigt ist, gibt es einen einminütigen Dauerton zur Entwarnung. Die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt ebenfalls über einen einminütigen Ton, der aber zwei Unterbrechungen hat.

„Die meisten der Sirenen sind mittlerweile akkugepuffert und können bei Stromausfall noch 20 Alarme abgeben“, so Fiefek weiter. Die Sirenen in Frönsberg und Iserbach können über Handy überwacht und ausgelöst werden, das soll laut Feuerwehr bald für alle Warnsirenen möglich sein.