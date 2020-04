100.000 Wortwiederholungen in 27 Stunden

Robert Engel hat über 100.000 Mal das Wort Corona gesagt und dies auf der Videoplattform Youtube live übertragen. Eingeblendet in der Übertragung hat er auch den Chatverlauf und einige Statements wie „I regret this“ (Ich bereue das) oder „Why does that take so long?“ (Warum dauert das so lange?).

Hemer. Robert Engel hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt und den Selbstversuch im Internet übertragen.

Es ist ein mentaler Marathon, dem sich Robert Engel am Montag und Dienstag gestellt hat. Ganze 100.000 Mal soll er das Wort Corona sagen. Per Live-Stream wird das Video auf der Plattform Youtube übertragen. Nach 27 Stunden ist die Tat endlich vollbracht. Zugesehen haben den Hemeraner neben seinen Freunden auch Leute aus Ungarn, Indien und Amerika. Zwischendurch – in der Nacht – hatte er nur zwei Zuschauer, in der Spitze waren es 45.

„Ich will mich nicht über das Thema lustig machen. Ich hoffe, dass es allen gut geht“, stellt Robert Engel direkt zu Beginn des Gesprächs mit unserer Zeitung am Mittwoch klar. Durch die Aktion sollten Spenden gesammelt werden, unter dem Video hat der 21-Jährige einen Link zur Welthungerhilfe mit einem Aufruf gestellt. Zwar kamen nur 67 Euro an Spenden zusammen, Robert Engel will die Summe aber noch einmal verdoppeln.

Bei jeden Wort wird die Leertaste angeschlagen

Auf die Idee gekommen ist der Hemeraner durch Vorbilder aus den USA. Dort gibt es den Trend, ein einzelnes Wort eine bestimmte Zahl an Wiederholungen zu sagen und dies aufzuzeichnen. Eine Art Herausforderung und ein Test der mentalen Grenzen. „Eigentlich war das eine Schnapsidee und viele haben mir davon abgeraten“, erklärt der 21-Jährige. Letztendlich hat er es aber durchgezogen. Teile des Livestreams sind immer noch auf Youtube zu sehen.

Da zwischendurch seine Internetverbindung getrennt wurde, zeigen die Aufnahmen aber „nur noch“ die letzten sieben Stunden. Da hat er schon mehr als 73.000 Mal das Wort Corona wiederholt. Sein Kanal heißt rvloggt. Das Wort setzt sich aus seinem Vornamen und dem Wort V-Log (Video-Blog, eine Art Internet-Tagebuch auf Video) zusammen.

Gezählt hat er die Wortwiederholungen mit einem Internetprogramm, einem sogenannten Counter. Dabei geht der Zähler jedes Mal einen höher, wenn er die Leertaste drückt. Das Klicken der Tastatur ist deswegen auch immer wieder auf dem Video zu hören.

Die 27 Stunden, die er vor der Kamera verbringt, sind für Robert Engel eine Belastung. Ungefähr fünf Liter Wasser trinkt er, da die ständigen Wiederholungen auch für seine Stimme anstrengend sind. Zwischendurch schläft er sogar vor dem Bildschirm ein, während die Kamera noch läuft. Ohne sich daran erinnern zu können, bewegt er sich ins Bett und schläft etwa vier Stunden lang. „Als ich aufgewacht bin, habe ich sieben, acht Anrufe in Abwesenheit auf dem Display gesehen. Die haben mich angerufen, damit ich weitermache.“

Noch weitere Aktionen mitLiveübertragung sind geplant

Auch ansonsten sind die Leute, die ihm zusehen und Kommentare schreiben, ein Ansporn für ihn weiterzumachen. Kurz vorm Aufgeben ist er in der Nacht auf Dienstag, als ihm nur noch zwei Leute zusehen. „Da stand der Zähler ungefähr auf 62.000 und ich dachte mir: Warum mache ich das noch weiter?“, erinnert sich der 21-Jährige.

Das alles ist aber vergessen, als er gegen 19 Uhr am Dienstag zum Endspurt ansetzt. 45 Leute schauen ihm zu. „Das war echt schon ein cooles Gefühl“, sagt er im Nachhinein. Bevor der Zähler von 99.999 auf 100.000 springt, lässt er sich noch Zeit und kostet den Moment aus. Als er das letzte Mal in dieser Herausforderung das Wort „Corona“ sagt, ist ihm die Erleichterung anzusehen.

Der Hemeraner will künftig noch mehr videounterstützte Aktionen durchführen. Weitere Ideen des Studenten sind ein Marathonlauf rückwärts und 24 Stunden, die er mit zugebundenen Augen verbringen will.