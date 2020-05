10.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Hemer. Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend gegen 21.15 Uhr an der Straße Im Ohl ereignete. Zum Unfallzeitpunkt übersah ein 32-jähriger Hemeraner Autofahrer, der auf der Straße Im Ohl in Richtung Innenstadt unterwegs war, das Fahrzeug eines entgegenkommenden 69-jährigen aus Schwerte. Bei dem Zusammenstoß wurden der Mann aus Schwerte und der 24-jährige Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt.

Zudem kam es zu vier weiteren Unfällen im Stadtgebiet. Die gesamte Schadenshöhe beträgt 13.350 Euro Euro.