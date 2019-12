Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei

Der erste Termin im neuen Jahr ist der Stadtentscheid im Vorlesen: Am Dienstag, 21. Januar, treten die besten Leser der weiterführenden Schulen gegeneinander an. Der Gewinner hat es dann nicht weit – auch der Kreisentscheid im Februar findet 2020 in Heiligenhaus statt.

Die Gesamtschule stellt ab dem 6. März in der Stadtbücherei Werke der Oberstufen-Kunstkurse aus. Schon im alten Gebäude an der Hauptstraße gab es diese Ausstellungen, die nun erstmals nach dem Umzug wieder aufgenommen werden können.