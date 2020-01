Unruhige Silvesternacht für die Heiligenhauser Feuerwehr

Insgesamt sieben Mal musste die Feuerwehr Heiligenhaus zum Jahreswechsel ausrücken. Zum großen Teil handelte es sich um kleinere und problemlose Einsätze, Menschen wurden nicht verletzt. Hier die Chronik:

Am 31. Dezember um 16.44 Uhr wird die Feuerwehr zu einer stark qualmenden Garage an der Gerhart-Hauptmann-Straße gerufen. Die Ursache: ein vorzeitig abgebranntes Feuerwerk. Um 19.11 Uhr wird ein Feuer im 5. OG eines Hauses an der Rhönstraße gemeldet. Auch hier stellt sich schnell heraus, dass es sich nicht um einen unkontrollierten Brand handelt: Auf einem Balkon grillen die Bewohner mit einem Holzkohlegrill. Gegen 00:15 Uhr schrillen die Funkmelder erneut. Am Schwarzwaldweg brennt das Dach eines Holzschuppens. Die Feuerwehr öffnet die Dachhaut, löscht darunterliegende Glutnester ab, kontrollieren mit Wärmebildkameras. Parallel rücken weitere Kräfte zur Kurzen Straße aus, auch dort soll eine Garage brennen. Vor Ort wird klar: Die gemeldete Hausnummer gibt es nicht, auch keinen Brand. Auf dem Rückweg zur Feuerwache meldet die Kreisleitstelle gegen 1 Uhr Uhr einen Containerbrand an der Westfalenstraße, die Kräfte stoßen auf einen qualmenden Papiercontainer. Der Behälter wird umgekippt, der Inhalt abgelöscht. Nur wenige Minuten später wird erneut ein Papiercontainerbrand am Nordring gemeldet, für die Löschmaßnahmen wird der Nordring kurzzeitig gesperrt. Um 7.48 am Neujahrsmorgen soll ein Kamin an der Straße „Am Steinbruch“ brennen. Bei einer Kontrolle vor Ort bestätigt sich dies aber nicht. Insgesamt waren rund 30 Kräfte auf sieben Fahrzeugen im Einsatz. Auch in diesem Jahr feierten die ehrenamtlichen Kräfte zusammen mit ihren Familien und Partnern den Jahreswechsel auf der Feuerwache. „Bereits seit vielen Jahren feiern Kameradinnen und Kameraden, die sich ohnehin einsatzbereit halten, in der Feuerwache. So müssen sie im Einsatzfall nicht erst zur Wache kommen um die Fahrzeuge zu besetzen, sondern können umgehend ausrücken“, erläutert der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Nils Vollmar.