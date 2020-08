Unfallflüchtiger verursacht Schaden von rund 30000 Euro

Heiligenhaus. Ein Unfallverursacher hat in Heiligenhaus an der Harzstraße einen VW Golf massiv beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 30000 Euro.

In der Zeit zwischen Freitagabend, 7. August, und Samstagmittag, 8. August, ist bei einer Verkehrsunfallflucht in Heiligenhaus ein VW Golf schwer beschädigt worden. Aufmerksame Zeugen hatten am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr, einen schweren Unfallschaden an einem blauen VW Golf bemerkt. Das Fahrzeug mit Leverkusener Kennzeichen war am linken Fahrbahnrand der Harzstraße auf einem dort angelegten Parkstreifen abgestellt und wies einen frischen Schaden auf der gesamten rechten Fahrzeugseite auf, welcher auf rund 30.000 Euro geschätzt wird. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der blaue Golf am Freitagabend gegen 23 Uhr noch unbeschädigt war, sodass der Tatzeitraum auf die Zeit von 23 Uhr bis 13.30 Uhr des Folgetages eingegrenzt werden kann. Am Fahrzeug konnte roter Fremdlack gesichert werden, welcher vermutlich vom Unfallverursacher stammt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Derzeit wird geprüft, ob dieser flüchtige Unfallverursacher auch für einen ähnlichen Fall am Freitagmorgen, 7. August, in Ratingen verantwortlich sein könnte. In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise auf einen roten Lkw mit Achsschaden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02056 / 9312 6150.