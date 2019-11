Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tempo-30-Zone vor Tersteegen Schule

Der Verkehrsausschuss will sich dafür stark machen, dass vor der Tersteegen Schule an der Velberter Straße eine Tempo-30-Zone eingerichtet wird. Bei einer Ortsbegehung mit Elternvertretern und Polizei habe sich gezeigt, dass eine solche Maßnahme sinnvoll sei, so Michael Krahl, Leiter des Tiefbauamtes.

Auch der Blitzkasten auf Höhe der Schule soll reaktiviert werden, eine Anfrage dazu an die Kreisverwaltung wird folgen.