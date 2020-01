Heiligenhaus. Der Sinn des Lebens besteht für die Heiligenhauserin Stephanie Meyer in erster Linie im Laufen. Die Freude an der Bewegung möchte sie weitergeben.

Stephanie Meyer: Laufen ist ihre große Leidenschaft

Eigentlich hat alles ganz harmlos begonnen: Stephanie Meyer fand sich 2013 irgendwie zu dick und wollte ein paar Kilo abspecken. Was Frauen da üblicherweise tun, tat auch die heute 43-jährige: sie meldete sich im Fitnessstudio an. Niemals im Leben hat sie damit gerechnet, ausgerechnet dort den Sinn ihres Lebens zu finden und doch passierte genau das. „Ich stieg auf ein Laufband und ab diesem Augenblick wusste ich was ich will: Laufen.

Ich hatte meine Leidenschaft, meine Passion, meinen Lebensinhalt gefunden“, erinnert sich Stephanie Meyer, die von allen nur „Steph“ genannt wird. Vom Laufband wechselte sie schnell auf die Straße, der erste Wettkampf – der Panoramaweglauf über 10 Kilometer – ließ nicht lange auf sich warten.

Sechsmal die Woche wird trainiert

Seitdem trainiert die Büroangestellte bis zu sechs mal pro Woche, dazu zählt auch Kraft- und Stabilisationstraining. Und: Ihre Strecken werden immer länger: Nach vier Straßenmarathons in Köln, Düsseldorf und Frankfurt mit einer persönlichen Bestzeit von 3:46:22 Stunden reichte auch diese Herausforderung nicht mehr. Seit dem vergangenen Jahr läuft die Heiligenhauserin Ultramarathons. „Ich habe im August am Ultramarathon in Monschau über 56 Kilometer teilgenommen, der durch den Deutsch- Belgischen Nationalpark und am Rande des Hohen Venns hinauf zum Steling verläuft, das ist mit über 650 Metern der höchste Berg in der Nordeifel,“ erinnert sich Steph Meyer und schwärmt: „Das war ein wunderschöner Landschaftslauf, die Strecke führt zum großen Teil über Waldwege“. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Stephanie Meyer erfreut sich beim Laufen an der Natur

Im Oktober folgte die Teilnahme am Röntgenlauf in Remscheid über eine Distanz von 63 Kilometern und 1360 Höhenmeter. In den Alpen ist sie beim legendären Zugspitze-Ultratrail gelaufen auf 2000 Höhenmetern. Gerade dem Trailrunning, dem Laufen abseits von Straßen gehört mittlerweile ihre besondere Liebe. „Viele fragen mich, warum ich mir das antue. Für mich ist das kein Antun, ich brauche mich auch nicht aufraffen oder so, es ist mein Hobby und gerade beim Trailrunning sieht man soviel beeindruckende Natur, wahnsinnig schöne Landschaften, all das hätte ich ohne das Laufen niemals gesehen“. Seit elf Jahren ist Steph Meyer verheiratet und, man mag es kaum glauben, ihren Ehemann konnte sie ganz offensichtlich bislang nicht mit ihrer Laufbegeisterung infizieren. „Er läuft gar nicht“, erzählt sie lachend, „aber er unterstützt mich wo er kann, er fährt mich zu den größeren Wettkämpfen und vor allem steht er an der Strecke und unterstützt ich mental.“

Sie liebt es andere zu motivieren und zu begeistern

Weil es ihr aber soviel Freude macht, andere für den Laufsport zu begeistern, hat die 43-jährige jetzt eine Ausbildung zur Lauftrainerin absolviert. „Ich habe meine beste Freundin zu Laufen gebracht, sie ist mittlerweile mit genau soviel Begeisterung dabei wie ich, hat ihren ersten Marathon mit meiner Unterstützung bewältigt, es ist einfach toll zu sehen, wie die Menschen sich steigern können und sich, ihrem Körper und ihrem Geist Gutes tun.“

Ab Anfang Feburar bietet Stephanie Meyer Lauftraining für Anfänger an

Heiligenhaus Laufcoaching beginnt im Februar Stephanie Meyer bietet verschiedene Laufkurse an: Der 8-Wochen-Laufkurs für Anfänger beginnt am 3. Februar und findet dann wöchentlich montags von 18 bis 19 Uhr statt, Kosten: 80 Euro. Maximale Teilnehmerzahl: Acht Personen. Der 12-Wochen-Laufkurs findet im Einzelcoaching statt. Es wird unter anderem ein individueller Trainingsplan erstellt. Termine nach Vereinbarung. Nordic Walking für Anfänger beginnt auch am 3. Februar und findet ebenfalls wöchentlich montags statt. Uhrzeit: 10-11 Uhr, Kosten 80 Euro. Teilnehmerzahl: Acht Personen. Nordic Stöcke können gegen eine Gebühr von acht Euro ausgeliehen werden. Infos und Anmeldungen auf oder unter 01520-2784 042

Ab Anfang Februar wird die begeisterte und aktive Sportlerin deshalb Lauf- und Nordic Walking-Kurse für Anfänger anbieten. „Ich halte das für eine gute Sache, mit professioneller Begleitung in eine Sportart zu starten, sonst schleichen sich vielleicht Fehler ein, die einem schnell die Freude wieder nehmen können.“ Und: Es sollen immer wieder andere Laufstrecken gewählt werden, als zusätzliche Motivation. Jeder sei eingeladen, an einem der Trainings teilzunehmen, verspricht Steph Meyer, egal welchen Alters und von welcher Kondition. Denn: „Ich halte es wie Konfuzius: Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehen bleibst.“ https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece