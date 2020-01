Stadt Heiligenhaus ebnet den Weg für die Kommunalwahlen

Die Stadt Heiligenhaus bereitet sich schon länger auf die Kommunalwahl 2020 vor. Eine wichtige Entscheidung, die den Wahlkampf betrifft, musste sie jedoch vertagen, weil die politischen Parteien sich nicht einig werden konnten. Demnächst soll aber ein neuer Anlauf unternommen werden.

Neue Bezirke eingeteilt

Zunächst unstrittig war im Wahlausschuss die Einteilung des Stadtgebiets in neue Wahlbezirke. „Heiligenhaus wächst“, begründete Wahlamtsleiter Stefan Kondring die Anpassung. Demnach ist gesetzlich festgelegt, wie viele Menschen maximal in einem Bezirk leben dürfen.

Das Rathaus ist am Wahlabend immer eine feste Anlaufstelle. Hier eine Szene von dem Abend im Mai 2014. Foto: Rieck

Anhand der Anzahl der stimmberechtigten Deutschen und EU-Ausländer wird ein Mittelwert errechnet, der maximal um 25 Prozent über- oder unterschritten werden darf. Für Heiligenhaus sind dies 24.890 Menschen, woraus sich 16 Wahlbezirke ergeben. „Isenbügel mussten wir anpassen“, und sowohl die Oberilp als auch die Unterilp seien nun wieder zusammenhängende Bezirke, benennt Kondring die wichtigsten Änderungen.

Vereine dürfen kostenfrei werben

Ändern will die Stadt außerdem die Gebühren für Plakate an öffentlichen Laternenmasten, Zäunen und Bäumen. Vereine sollen kostenfrei für Veranstaltungen werben dürfen. Parteien und ihre Wahlkampfplakate fallen aber ebenfalls unter diese Gebührensatzung, doch bislang misslang es den Fraktionen, sich in den Fachausschüssen zu einigen.

Plakatwälder verhindern

So sprach sich die CDU dagegen aus, politische Plakate von Gebühren zu befreien. Dieses Geld sei, argumentierte Stefan Propach bereits im September, ein wirksames Mittel, um „Plakatwälder“ zu verhindern und „die Selbstkontrolle von Parteien zu fördern“. Er wolle politische Werbung nicht dauernd in der Stadt hängen sehen und regte zusätzlich eine Zeitbeschränkung und eine Obergrenze an.

Angriff auf die Konkurrenz vermutet

Stefan Okon sah in der CDU-Position einen Angriff des reichen Platzhirsches auf die Konkurrenz. „Gerade wir kleineren Parteien und Wählergemeinschaften müssen uns bekanntmachen und aufs Geld gucken.“ Die Plakate hätten nicht überhand genommen, so Okon, sehr wohl aber die großen CDU-Wesselmänner, die kostenlos auf SBEG-Flächen oder bei Privatleuten aufgestellt würden.

Genehmigung auch ohne Kosten

Heiligenhaus Fakten zur Wahl Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September werden die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt. Damit läuft eine Wahlperiode für die nordrhein-westfälischen Kommunen ab, die ausnahmsweise 77 Monate betragen haben wird. Außerdem wird erstmals das Ruhrparlament, die kommunale Vertretung der elf kreisfreien Städte und vier Kreise des Ruhrgebietes, von den mehr als zwei Millionen Wahlberechtigten in der Metropole Ruhr direkt gewählt.

Lothar Nuthmann (Grüne) fand, dass eine Ablehnung der Gebührenfreiheit die Vereine treffe, die „einen großen Anteil des gesellschaftlichen Lebens ausmachen“. Jürgen Kaufmann von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde betonte jedoch, dass Plakate durch die Stadt genehmigt werden müssten, selbst wenn dafür keine Kosten anfallen.

Parteien legen Augenmaß an den Tag

https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.eceUnd die Parteien seien im Wahlkampf maßvoll geblieben. „Von Vereinen haben wir bislang auf Gebühren verzichtet, die fällig gewesen wären.“ Kaufmann werde bei Vereinen weiter kulant bleiben. Letztlich sah die Stadt bei den Fraktionen „Positionen, die von der Zielvorstellung ähnlich sind“, sagte der Technische Beigeordnete Andreas Sauerwein. Daher soll der kontrovers diskutierte Entwurf für die neue Gebührensatzung zunächst nochmal geändert werden.