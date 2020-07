Sportkegel-Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche

Heiligenhaus. Kinder und Jugendliche, die in der kommenden Woche nicht im Urlaub sind, können sich auf Spiel und Spaß beim kostenlosen Schnupper-Kegeln freuen.

Aufgrund der Coronakrise kann in diesem Jahr das traditionelle Ferien-Kegeln des Sportkegelvereins Heiligenhaus nicht stattfinden. Daher hat sich die Jugendabteilung des Vereins jetzt eine Alternative überlegt und bietet in der kommenden Woche Schnupper-Kegeln an. Von Montag, 20. Juli bis Mittwoch, 22. Juli, finden täglich in der Zeit bis 11.30 Uhr und von 11.30 bis 13 Uhr, die Kurse auf der Sportkegelanlage am Heljensbad, Selbecker Straße 10, statt. Pro Gruppe können maximal acht Kinder zwischen 9 und 16 Jahren teilnehmen. Erfahrungen oder Vorkenntnisse im Kegeln sind nicht erforderlich, aber auch kein Hinderungsgrund. Mitzubringen sind: saubere Hallenturnschuhe und leichte Sportkleidung. Die gesamte Aktion ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung unter 02056/22921 oder 0171 4864892 unbedingt erforderlich.