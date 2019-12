So überstehen Heiligenhauser Haustiere gut den Jahreswechsel

So ganz geheuer ist Billy die Situation nicht – der junge, silbergraue Langhaarkater wird von Tierärztin Dr. Anja Brune mit dem Stethoskop abgehört, im Januar soll er kastriert werden. Bevor aber Billy´s Männlichkeit der Garaus gemacht wird, muss der Kater noch sein allererstes Silvester überstehen.

Zwar ist seine Besitzerin Elke davon überzeugt, dass ihm das sicher nichts ausmachen werde, wissen aber kann sie das nicht. „Natürlich gibt es immer Tiere, die ängstlicher als andere sind“, erklärt die Tierärztin, „aber stressig ist die Knallerei eigentlich für nahezu alle Tiere, es sei denn, es handelt sich um ausgebildete Jagd- oder Polizeihunde.“

Ängstliche Hunde sollten niemals alleingelassen werden

Um den Tieren den Jahreswechsel zu erleichtern, hat Dr. Brune einige Ratschläge. „Wenn wir über verängstigte Hunde sprechen, ist es ganz wichtig, dass sie nicht alleine gelassen werden. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir als Rudelführer nicht anfangen, sie in ihrem Angstverhalten zu bestätigen, in dem wir sie trösten und verhätscheln. Denn dann kommt bei dem Hund an, dass die Situation tatsächlich bedrohlich ist. Wichtiger wäre es, etwa beim Gassi gehen ganz souverän weiterzulaufen wenn es irgendwo knallt, dem ganzen keine große Aufmerksamkeit zu schenken. Nur so kann bei dem Tier Sicherheit entstehen.“

Tierärztin Dr. Anja Brune berät viele Besitzer, die ihrem Haustier einen möglichst angenehmen Jahreswechsel ermöglichen möchten. Foto: Uwe Möller

Bei Hunden und Katzen könne sich Angst auf ganz unterschiedliche Art und Weise äußern, weiß die Tierärztin: Unruhe, Hecheln, Schmatzen, Zittern, übermäßige Einforderung von Aufmerksamkeit. „Es kann helfen, wenn man Radio oder Musik anstellt, dann sollte man die Fenster verdunkeln, da ja auch die Blitze und Lichter die Tiere irritieren. Wer die Möglichkeit hat, sollte mit dem Tier während der Hauptknallereizeit in den Keller gehen. Nagetiere und Vögel sollten übrigens auch möglichst geräuscharm und abgedeckt untergebracht sein.“ Denn: gerade Vögel haben ein sehr gutes Gehör und können , zum Beispiel bei einem Tischfeuerwerk, einen Herzstillstand erleiden.

Freigängerkatzen sollten bereits zwei Tage vor Silvester im Haus gehalten werden

Freigängerkatzen sollten möglichst frühzeitig eingesperrt werden, spätestens dann, wenn die ersten Knallereien vereinzelt beginnen, also meistens rund zwei Tage vor dem Jahreswechsel, das Gleiche gilt auch für alle anderen Tiere, die sonst draußen herumlaufen: Hausenten, Gänse, Schafe, Ziegen. „Da ist die Gefahr einfach gegeben, dass sie von einem der Böller getroffen werden“, weiß Dr. Anja Brune. Sollte aber die Katze sich nicht einfangen lassen, könne man davon ausgehen, dass sie sich irgendwo ein sicheres Versteck sucht. „In der Regel kommen die Tiere am nächsten Vormittag nach Hause, schon allein weil sie Hunger haben“, erklärt die Tierärztin.

Manchmal helfen Pheromone, die für Entspannung sorgen

Ist die Angst bei einem Hund extrem stark ausgeprägt, hilft oft nur ein Präparat. Es gibt Mittel auf pflanzlicher Basis und die relativ neuen pheromonhaltigen Produkte. „Wenn Katzen schmeichelnd ihr Köpfchen reiben, dann werden die Barthaare stimuliert – dadurch werden durch die Backendrüsen Pheromone abgegeben, die für ein wohliges, harmonisches Gefühl sorgen“, informiert die Veterinärin, „diese Pheromone können chemisch nachgebildet werden, es gibt sie zum Beispiel mittlerweile in Verdampfern, die in die Steckdose gesteckt werden. Auch Hunde reagieren darauf sehr entspannt und gelöst. Man muss damit allerdings schon einige Tage vor Silvester beginnen.“

Ein Eierlikör kann die Angst lindern – aber am nächsten Tag hat der Hund einen Kater

Trotzdem schwören viele Tierhalter nach wie vor auf klassische Medikamente, wie angepasst dosierte Sedativa. „Ich habe viele Stamm-Patienten, die ihr Tier und seine Reaktion seit Jahren kennen. Sie kommen dann meistens im Dezember und holen sich das verschreibungspflichtige Mittel bei mir ab, natürlich in der entsprechend optimalen Dosis“, sagt Dr. Anja Brune, „das sind die sogenannten Sedativa, Beruhigungsmittel, die aber wirklich nur nach Rücksprache mit dem Arzt gegeben werden sollten.“ Und wenn alle Stricke reißen – so hat es mal der berühmte Hundeexperte Martin Rütter empfohlen – helfe dem Hund auch mal ein Eierlikörchen. „Ja, das stimmt tatsächlich“; bestätigt auch die Heiligenhauser Fachärztin, „aber ich warne da eher vor, weil man ausschließen können muss, dass der Hund ein Leber- oder Nierenproblem hat. Und da er in der Regel Alkohol gar nicht gewöhnt ist, könnte so ein Schnaps auch einen argen Kater beim Hund verursachen. Und das gefällt dem garantiert gar nicht.“