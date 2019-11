Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon im April eine Sprengung versucht

Bereits im April hatten Täter versucht, den Geldautomaten in der Commerzbank Heiligenhaus zu sprengen – damals allerdings vergeblich. Dabei waren zwei Niederländer gegen vier Uhr in den Vorraum der Bank an der Hauptstraße eingebrochen. Sie führten Geräte mit, um den Bankautomaten in die Luft zu jagen – so wollten sie an Bargeld gelangen.

Was die Täter allerdings nicht wussten: In einer Gemeinschaftsaktion von niederländischen und deutschen Justizbehörden war ihnen die Polizei bereits zuvor auf die Spur gekommen. Der Zugriff erfolgte rasch, auch ein Polizeihubschrauber sowie Spezialeinheiten aus NRW waren an der Aktion beteiligt.