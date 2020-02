Rund um den Globus mit Heiligenhauser Musiktheater

Heiligenhaus. Die musikalische Holding Frohsinn aus Heiligenhaus begeistert immer wieder mit großartigen Auftritten – so wie am Samstag in der Aula des IKG.

Wenn „die lieben Frohsinnigen“ ihren jährlichen Tagesausflug machen, dann kommen die Heiligenhauser immer gerne mit: Das Musiktheater „Frohsinn on Tour“ entführte am Samstag die Besucher in der Aula des Immanuael-Kant-Gymnasiums in aller Herren Länder. Chorleiter Thomas Melcher, Sänger, Musiker und Erzähler entfachten auf der abwechslungsreichen Busfahrt rund um den Globus ein wahres „Feuerwerk des Frohsinns“.

Vor nahezu ausverkaufter Aula zeigen die Mitglieder von Frohsinn, woran sie die letzten 12 Monaten eifrig gearbeitet haben. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Bunte Wimpelketten aller Nationen schmückten die Aula, auf den Fensterbänken lagen Reisekataloge - auf einen Ausflug einstimmen können sich die Zuschauer in der fast komplett gefüllten Aula aber schon vor Beginn: Chorleiter Thomas Melcher erklärt in beste Flugbegleiterinnen-Manier und zu einer eingespielten Damenstimme das Verhalten in besonderen Situationen. Panik sei in keinem Fall geboten, ein Arzt, so Melcher, falle im Notfall von der Decke.

Erster Halt der Weltreise ist Isenbügel

Dann kann es endlich losgehen, die 40 Sänger starten zu einer wilden Reise um die Welt, die die neugewählte Vorsitzende Rebecca Schrömmel (herrlich gespielt von Nadine Alves da Silva) allerdings so nicht geplant hatte. Denn jedes Vorstandsmitglied darf eine Etappe der Tour auswählen. Während beim ersten Halt in Isenbügel die meisten doch etwas enttäuscht von dem wenig spektakulären Ziel sind, ist dann in Madrid tiefe Nacht - und dementsprechend nichts von der Umgebung erkennbar. Jeweils ein passendes Lied begleitet die Stationen, ein Gänsehaut erzeugendes „Hijo de la Luna“ in Spanien, in Heiligenhaus singen die Sänger dagegen augenzwinkernd „Auf dem Lande will ich bleiben“. Und die Tour geht weiter - nach Polen, Frankreich, China und Sibirien. „Das Schwierigste beim Proben waren die Fremdsprachen“, erzählt Sänger Michael Rothe, „Englisch können ja die meisten, bei Mandarin oder Polynesisch sieht das schon anders aus. Wir sind die Texte Wort für Wort durchgegangen und haben auch Zuhause Hörbeispiele zum Üben gehabt“, schmunzelt Rothe.

Die musikalische Mischung macht´s

Heiligenhaus Frohsinn freut sich immer über neue Mitglieder Die musikalische Begleitung kam von der Band „Foss Doll“ aus Velbert, die ebenfalls sichtlich Spaß am Wirken hatte. Wer nun Lust aufs Mitsingen bekommen hat, ist bei der vokalen Holding Frohsinn Heiligenhaus herzlich willkommen: Die Damen proben donnerstags ab 18.30 Uhr in der Gaststätte Ratskeller, Hauptstraße 144, die Männer ab 20.15 Uhr.

Denn in der Tat: Die jeweiligen Lieder werden in der Landessprache gesungen. Toll findet Rothe, der seit 40 Jahren im Chor singt, „dass die Chorliteratur bei uns so eine große Bandbreite hat. Es ist alles möglich, das reizt mich.“ Schlager, Klassik, Kinderlied - die Mischung der Musikstile, der sichtbare Spaß der Beteiligten und die witzige Geschichte (“Wir gehen in London in den Zirkus!“ „Der Piccadilly Circus ist aber gar kein Zirkus“) bilden ein Gesamtwerk, bei dem die Pause irgendwie stört - zu gern möchte man wissen, wie es weitergeht.

Tolle Ideen, tolle Kostüme, tolle Künstler – das ist die musikalische Holding Frohsinn. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

„Traditionell begonnen haben wir mit den Proben zwei Wochen nach dem letzten Auftritt, also im Februar 2019“, erzählt Sängerin Juliane Grothe, „die Idee der Geschichte kam aus unseren Reihen und Thomas Melcher hat dann Medleys geschrieben, Lieder für einen Chor arrangiert, Texte übersetzt und alles in Form gebracht.“ Und auch die Kinder der Sänger haben ihren Auftritt und singen als Inuit in Sibirien „Atte Katte Nuwa“.

Ein toller Erzähler rundet die musikalische Weltreise ab

Über besonderen Applaus können sich am Ende nicht nur die Solisten freuen, sondern auch „Märchenonkel“ Ewald Bossek, der als Erzähler im Lehnstuhl fungierte und mit perfekter Vorlesestimme alle in seinen Bann zog. Am Ende übrigens kommen alle wieder gut in Heiligenhaus an - und singen „We are the world“, weil „bei dieser unglaublichen Geschichte nur noch ein kitschiges Lied aus den 80ern fehlte.“ Egal, wohin der nächste Urlaub führt - wer noch einen Reiseanbieter sucht, ist mit Frohsinn-Tours garantiert perfekt bedient.