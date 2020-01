Rübenmaus erleichtert Heiligenhauser Landwirt die Ernte

Schnell ist die Rübenmaus nicht unbedingt: In einer Minute legt sie 70 Zentimeter Wegstrecke zurück – höchstens. Was die landwirtschaftliche Spezialmaschine dabei erledigt bekommt, ist aber durchaus bemerkenswert: Für die Verladung von 25 Tonnen Rüben braucht die „Maus“ nur ungefähr fünf Minuten. Und auch die Assoziation „klein“ trifft auf diese Maus, die gerade zwischen Velbert und Heiligenhaus im Akkord Rüben auf LKW verlädt, so gar nicht zu.

Landwirt Johannes Wienken delegiert die Rübenmaus aus fünf Meter Höhe

Aus fünf Metern Höhe hat Landwirt Johannes Wienkens alles im Blick. Foto: Verena Sarnoch

Der Heiligenhauser Landwirt Johannes Wienken sitzt in circa fünf Metern Höhe in der Fahrerkabine und hat von hier oben eine gute Aussicht auf die Rübenmiete (besondere Lagerform der Rüben am Ackerrand) zu seiner Linken, den LKW vor Kopf und die Maschine, die er über einen Joystick und etliche Schalter bedient. „Zuckerrüben werden von Ende September bis Anfang Januar verladen, die Ernte beginnt und endet jeweils ein paar Wochen früher“, erklärt Wienken. Der Heiligenhauser ist einer von sieben „Maus“-Fahrern, die im Wechsel auf einem Gebiet verladen, das von Leverkusen über Neuss, Willich und Krefeld bis nach Duisburg, Essen, Velbert und Heiligenhaus reicht.

Rübenernte ist Gemeinschaftsarbeit vieler Landwirte

Verladen werden die Rüben sechs Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, drei Monate lang: „Jeder von uns übernimmt pro Woche zwei bis drei Schichten á acht Stunden“ erzählt Wienken. Zusätzlich zu seinem Tagwerk natürlich – „meine Familie hat in diesen drei Monaten nicht wirklich viel von mir“. Dort, wo er und die anderen sechs Fahrer die bis auf einen alle aus dem Kreis Mettmann kommen, diese viele Zeit verbringen, ist es gemütlich: Auf dem Boden der Kabine liegt ein Stück Teppich, es ist im Gegensatz zur winterlichen Witterung draußen kuschelig warm, Wienken sitzt in Hausschuhen auf seinem Sessel. An der Maschine selbst ist noch ein kleiner Tannenbaum befestigt, auch eine rote Nikolausmütze findet sich auf der Maus. Das, was hier passiert, ist allerdings hochtechnisch: Die Rüben werden über eine Walze in die Maschine geleitet, grob gereinigt und anschließend über den Überlader, einen schwenkbaren Ausleger, in die LKW verladen.

18 LKW transportieren die Rüben im Dauereinsatz ins holländische Apeldoorn

Rund 200.000 Tonnen Zuckerrüben werden in drei Monaten geerntet. Foto: Verena Sarnoch

„Zu dieser Rübenmaus gehören 18 LKW, die, sobald sie beladen sind, in die Zuckerrübenfabrik ins niederländische Apeldoorn fahren. Dort werden sie entladen und machen sich sofort wieder auf den Weg hierher“, erklärt Wienken, „der Hin- und Rückweg dauert circa vier Stunden, aber da es ja so viele Wagen sind, kommen trotzdem kaum längere Pausen zustande.“ In der Tat: Fährt ein Wagen vor, ist sofort Konzentration gefragt – die „Maus“ muss in der Spur gehalten werden, der Ausleger an die richtige Stelle gefahren werden. Dazu kommt der Funkkontakt mit dem Fahrer, der zunächst per Bluetooth eine spezielle Nummer übermitteln muss, denn sonst läuft im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts, auch nicht das Verladeband. „Mit einer Kamera, die am Ende des Ausladers befestigt ist, kann ich sehen, wie voll der LKW schon ist“, zeigt Landwirt Wienken, „außerdem zeigt eine Waage an, wieviel schon verladen wurde“. Ist eine Miete abgetragen, geht es mit der Rübenmaus, deren korrekter Name übrigens Rübenreinigungslader ist, zur nächsten Miete weiter. „In den Tank passen 1000 Liter Diesel, zweimal pro Woche müssen wir tanken“, sagt Johannes Wienken schmunzelnd.

Rund 200.000 Tonnen Zuckerrüben werden während der Saison geerntet

Heiligenhaus Was mit den Zuckerrüben passiert Zuckerrüben sind echte Multitalente. Hauptsächlich liefern sie Zucker, sind aber auch als Energieträger gefragt. So werden sie vermehrt für die Gewinnung von Bioethanol verwendet, außerdem zeichnen sich Zuckerrüben als energetisches und schnellvergärbares Substrat für die Gewinnung von Biogas aus. Außerdem werden die Reste der Rüben, die bei der Zuckergewinnung übrig bleiben, zu Rübenschnitzeln verarbeitet und dienen insbesondere Wiederkäuern als Futter.

Besitzer des guten Stücks ist der Maschinenring in Mettmann, ein „Zusammenschluss aller Landwirte“, denn spezielle Geräte wie dieses sind teuer, rund 450.000 Euro kostet so eine Rübenmaus. Wienken macht diese zusätzliche Arbeit übrigens Spaß, seit sechs Jahren verlädt der 35-Jährige Zuckerrüben. Zwischen 180.000 und 200.000 Tonnen sind es am Ende der Saison.

Aufsehen erregt das ungewöhnliche Gerät übrigens auch, und das nicht nur bei den Autofahrern, die um die auf der Straße stehenden LKW herumkurven müssen. „Wir wohnen in der Nähe und haben die Chance genutzt, uns diese Maschine aus der Nähe anzusehen“, berichten Leonie und Thomas Finkensiep. Vater und Tochter sind gleichermaßen beeindruckt von „der Aussicht und der Maschine an sich“. „Das ruckelt“, erzählt Leonie, die auch schon mal auf einem Rübenroder mitgefahren ist, von der neuen Mitfahr-Erfahrung. Und Johannes Wienken hat schon den nächsten LKW im Blick.