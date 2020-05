Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest

Heiligenhaus. Der Polizei Heiligenhaus hat in den Morgenstunden einen 19-Jährigen festgenommen. Zuvor hatten ihn Zeugen bei Einbruchsversuchen beobachtet.

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen einen 19-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Heiligenhauser hat zugegeben, dass er vorab versucht hatte, in zwei Kioske an der Hauptstraße einzubrechen. Gegen 3.45 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der einen lauten Knall vernommen und beobachtet hatte, wie sich eine Person an der Eingangstür an einem der Kioske zu schaffen machte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der vermeidliche Einbrecher jedoch schon vom Tatort entfernt, nachdem er den zeugen bemerkt hatte. Nur eine halbe Stunde später wurde die Polizei durch eine Zeugin zu einem versuchten Einbruch an einem anderen Kiosk, ebenfalls an der Hauptstraße, gerufen. Aufgrund der sehr ähnlichen Personenbeschreibung beider Zeugen konnte die Polizei zeitnah den 19-Jährigen im Bereich des Südrings festnehmen. In seinem Rucksack fanden die Beamten einbruchtypisches Werkzeug. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.