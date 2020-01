Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kulturrucksack geht weiter

Auch der „Kulturrucksack“ für Zehn- bis 14-Jährige geht weiter – und das gleich ganz gebündelt: So bieten am Samstag 25. Januar, ab 11 Uhr Adriana Hüskes einen Zeichenworkshop, Alexandra Völker einen Manga-Kurs sowie Cole Blaq einen „BrickART“-Workshop zu Bildern aus Legosteinen im Club (Hülsbecker Straße 16) an. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Interessierte können einfach vorbeischauen.

Die drei Künstler hatten übrigens auch schon 2019 beim Kulturrucksack in der Stadt mitgewirkt. Dazu gibt es um 16 Uhr am Samstag auch eine Ausstellung im Club. Es werden die Ergebnisse der letztjährigen Workshops gezeigt.