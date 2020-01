Kiekert AG: Zwei neue Gesichter in der Führungsetage

Die Kiekert AG, der Technologieführer bei automobilen Schließsystemen, ist in das neue Jahr mit einer in Teilen neuen Besetzung der Geschäftsleitung gestartet: Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 hat Jan Henrik Mönnekemeyer die Position als Executive Vice President Sales übernommen.

Jan Henrik Mönnekemeyer war schon in vielen internationale Unternehmen erfolgreich

Der 44-jährige verfügt über eine 25-jährige Erfahrung in der Automobilindustrie und war bereits in verschiedene Führungspositionen bei internationalen Unternehmen erfolgreich. Dazu zählen Aptiv, Hella und Inalfa Roof Systems. Als neuer Vertriebschef wird Mönnekemeyer bei Kiekert die Handelsaktivitäten weiter stärken und das Geschäft mit Schließ- und Zugangssystemen für Automobilhersteller rund um den Globus weiter ausbauen. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Philip Scott hat weltweite Erfahrung in der Automobilbranche

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2020 hat Philip Scott (56) die Position als Director Global Quality übernommen. Philip Scott verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche weltweit. Er war in China, Europa, Indien, Nordamerika und Südamerika tätig. Zuletzt war Philip Scott Global Quality Director Electric Power Steering bei ZF in Düsseldorf. Scott wird dafür verantwortlich sein, dass Qualitätsmanagement bei Kiekert erfolgreich weiterzuentwickeln. Er hat seinen Bachelor-Abschluss im Studienfach Aeronautical Engineering Science an der University of Salford, UK, erworben. Philip Scott ist verheiratet und hat drei Kinder. Mit der neu aufgestellten Führungsmannschaft wird Kiekert sein Wachstum weiter vorantreiben und dabei seine Effizienzstrategien konsequent umsetzen, um die Position als Branchenprimus zu bestätigen. Die Kiekert AG hat seit ihrer Gründung 1957 ihren Unternehmensstammsitz in Heiligenhaus. 1993 wurde ein weiterer Produktionsstandort in Prelouc in Tschechien eröffnet, 2001 wurde der Standort um ein Entwicklungszentrum ergänzt. Nach einer umfassenden Erweiterung 2013 gilt der tschechische Standort als der weltweit größte im Bereich der Schließsysteme.