Heiligenhaus. Auch Heiligenhaus gehört zu den 70 Kommunen in NRW, die um den Titel „Schönstes Rathaus in NRW“ ringen. Ab Ende Februar kann abgestimmt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holt Heiligenhaus den Titel „Schönstes Rathaus in NRW“?

Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen? Vielleicht in Heiligenhaus? Ab Ende Februar 2020 können Bürger auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (www.mhkbg.nrw.de) abstimmen , welches Rathaus den Titel „Schönstes Rathaus“ verdient hat. Mit der Initiative soll die Arbeit in der Kommunalpolitik, die demokratischen Institutionen auf lokaler Ebene und durch die Architektur der Rathäuser auch das historisch-kulturelle Erbe gewürdigt werden. Über 70 Vorschläge – darunter auch Heiligenhaus – hatten das Ministerium erreicht, die entsprechenden Städte und Gemeinden wurden aufgefordert, ihr Rathaus in einem kurzen Video zu präsentieren. Seit dem 5. Dezember 2019 wird nun jeweils eins der Videos auf den Kanälen des Ministeriums in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, unter anderem bei facebook oder Twitter. Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums ausgezeichnet. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Infos und alle Vorschläge unter: www.mhkbg.nrw