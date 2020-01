Auch in der kommenden Woche kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit im gesamten Kreisgebiet. In und um Heiligenhaus herum an diesen Stellen.

Hier wird in der kommenden Woche geblitzt

Auch in der nächsten Woche wird im Kreis Mettmann wieder geblitzt und zwar an folgenden Orten in und um Heiligenhaus: Montag, 27. Januar in Velbert-Mitte an der Langenberger Straße und an der Nevigser Straße , in Langenberg an der Kuhler Straße und in Neviges an Am Rosenhügel. Am Dienstag, 28. Januar, stehen die Blitzer in Heiligenhaus an der „Hülsbecker Straße, in Ratingen an der Schwarzbachstraße, in Velbert-Mitte Am Hardenberger, in Langenberg an der Plückersmühle und in Neviges an der Neustraße. Am Mittwoch, 29. Januar werden Blitzer in Heiligenhaus-Mitte, in Velbert an der Poststraße, in Langenberg an der Bonsfelder Straße und in Neviges an der Asbrucher Straße angekündigt. Weiter geht es am Donnerstag, 30. Januar mit der Hauptstraße in Heiligenhaus, der Kastanienallee in Velbert Mitte, der Nierenhofer Straße in Langenberg und der Antoniusstraße in Neviges. Am Freitag blitzt die Polizei in Velbert an der Hans-Böckler-Straße, in Langenberg an der Bleibergstraße und der Bökenbuschstraße, in Neviges an der Nevigeser Straße und in Ratingen am Sinkesbruch. Am Samstag, 1. Februar sind bislang keine Messungen geplant. Es muss aber auch an anderen Örtlichkeiten mit Tempokontrollen gerechnet werden.