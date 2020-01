Hier stehen nächste Woche die Blitzer im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. In der kommenden Woche kontrollieren Polizei und Kreis die Geschwindigkeit. Die Blitzer stehen im Kreis Mettmann an folgenden Messstellen.

Die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollieren auch in der kommenden Woche wieder die Geschwindigkeit. Dabei ist auch Heiligenhaus einmal dran.

Geblitzt wird am Montag, 13. Januar, in Langenberg (Plückersmühle, Bökenbuschstraße), Velbert-Mitte (Langenhorster Straße), Neviges (Asbrucher Straße) und Mettmann (Florastraße). Auf das Tempo achten sollten auch Autofahrer in Erkrath (Rathelbecker Weg, Trills), Monheim (Schwalbenstraße, Heerweg) sowie in Ratingen-West.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Dienstag, 14. Januar, stehen die Kontrollgeräte in Langenberg (Hauptstraße), Velbert-Mitte (Langenberger Straße, Kastanienallee), Neviges (Nevigeser Straße), Ratingen (Zum Schwarzebruch, Duisburger Straße), Mettmann (Hasseler Straße, Düsseldorfer Straße), Langenfeld (Kirchweg) und Hilden-Süd.

Kontrolliert wird in allen Städten des Kreises

Am Mittwoch, 15. Januar, werden die Blitzer in Langenberg (Bleibergstraße), Velbert-Mitte (Poststraße, Am Kostenberg), Neviges (Neustraße), Velbert-Rottberg, Erkrath (Trills, Haaner Straße), Langenfeld (Treibstraße, Langforter Straße) sowie Monheim (Berliner Ring).

Ganz besonders auf den Tacho aufpassen sollten Autofahrer am Donnerstag, 16. Januar, in Langenberg (Wodanstraße), Velbert-Mitte (Nevigeser Straße), Neviges (Am Rosenhügel, Milchstraße), Ratingen (Brachter Straße), Mettmann (Florastraße, Düsseldorfer Straße) und Monheim (Krischerstraße, Friedenauer Straße) sowie am Freitag, 17. Januar, in Langenberg (Bonsfelder Straße, Nierenhofer Straße), Velbert-Mitte (Hans-Böckler-Straße), Neviges (Antoniusstraße), Heiligenhaus-Mitte, Ratingen (Talstraße, Homberger Straße), Erkrath (Rathelbecker Weg) und Langenfeld (Marthastraße, Rheindorfer Straße). Am Samstag, 18. Januar, ist dann das Stadtgebiet von Haan dran. Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer auch an anderen Stellen im Kreisgebiet mit Tempokontrollen rechnen.