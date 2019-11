Festnahme am Tatort Heiligenhauserin in S-Bahn sexuell belästigt

Essen/Heiligenhaus. Am Samstagmorgen ist es in der S-Bahn zwischen Düsseldorf und Essen zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Opfer ist eine junge Heiligenhauserin

Eine 21-jährige Frau aus Heiligenhaus ist am Samstagmorgen in der S-Bahnlinie S 1 von Düsseldorf nach Essen sexuell belästigt worden. Nach Angaben zweier Zeugen – ein 28-jähriger Essener und ein 57-jähriger Mann aus Marl – die die Tat des Mannes unabhängig voneinander beobachtet hatten, soll der mutmaßliche Täter der tief schlafenden jungen Frau zwischen die Beine gefasst haben. Sie selbst gab gegenüber der Polizei an, dass sie von dem Vorfall nichts mitbekommen habe. Die beiden Zeugen in der S-Bahn verständigten den Polizeinotruf und hinderten anschließend den Tatverdächtigen daran, am Essener Hauptbahnhof den Zug zu verlassen.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Die eintreffenden Bundespolizisten nahmen den 26-jährigen Mann aus Solingen vorläufig fest, ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet. Nach dem Sexualstrafrecht kann sexuelle Belästigung mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden, in besonders schweren Fällen mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug. Sexuelle Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind keine Seltenheit, so die Polizei.