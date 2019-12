Die kleinen Holzwichtel mit den roten Mützen liegen grinsend auf dem Tisch, direkt neben den bunt angemalten Holzwäscheklammern, die übereinander geklebt Sterne ergeben. „Das sind schon mal einige der Arbeiten, die Heiligenhauser Kinder in den letzten Wochen als Weihnachtsschmuck für unsere Bäume gebastelt haben“, erklärt Veronika Kautz vom Kulturbüro, „und ich verspreche, es wird noch ganz viel dazu kommen.“

Ein Organisationsteam mit viel Leidenschaft

Wieder für Groß und Klein wird der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt sein (hier ein Foto von 2018). Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Man merkt der Organisatorin an: Die letzten Wochen der Vorbereitung waren Stress, trotzdem – die Leidenschaft für das Projekt „Weihnachtsmarkt“ ist in keiner Weise auf der Strecke geblieben. „Wir haben auch diesmal alles dabei, von unserem Kinderweihnachtswald, dessen Bäume wieder von den Schulen und Kindergärten geschmückt werden, bis über die lebendige Krippe, ein wunderbares Bühnenprogramm und eine große und vielseitige Auswahl an Speisen und Getränken. Ich bin mir sicher, dass es wieder sehr gemütlich und familiär zugehen wird“, schwärmt Veronika Kautz, und ihre Augen strahlen.

Rund 80 Bäume werden zum Kinderweihnachtswald

Stadtförster Hannes Johannsen nickt zustimmend „Es wird einfach so super, weil jedes Jahr viele Menschen mit viel Spaß mit anpacken. Ein Teil der etwa 80 Bäume spendet ja immer die Baumschule Schwendemann, aber viele stammen auch aus unserer eigenen Aufforstung. Und unsere Forstwirte freuen sich immer wieder unheimlich darauf, diese Bäume abzuholzen und sie herzubringen.“ Dann zeigt Johannsen auf einen großen geschnitzten Stern. „ Und auch mein Neffe Pius hat wieder zur Motorsäge gegriffen und Figuren aus Holz geschnitzt, darunter viel Tierfiguren, die dann – wie immer – nach dem Weihnachtsmarkt verkauft werden.“

Die FSJ-ler vom Umweltbildungszentrum spielen den Josef in der lebendigen Krippe

Heiligenhaus Nächsten Donnerstag geht es los Der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt beginnt am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, um 17.45 Uhr. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Michael Beck wird traditionell der rund 1,50 Meter lange und 18 kg schwere Stollen aus Zwönitz geschnitten und an die Besucher verteilt. Der Weihnachtsmarkt 2019 endet am Sonntag, 15. Dezember, mit dem Offenen Singen auf der Bühne (ab 16 Uhr), zu dem alle Besucher herzlich eingeladen sind.

Es wird wieder das Lagerfeuer geben, an dem Stockbrot gemacht werden kann, die Lebendkrippe fehlt natürlich auch nicht „den Job des Josef übernehmen immer die FSJ-ler des Umweltbildungszentrums (UBZ) – neu dagegen ist die kleine Wanderkapelle, die Kinder in einem Herbstferiencamp des UBZ gebaut haben. „Diese Wanderkapelle heißt so, weil sie jetzt jedes Jahr von einer Schule zur nächsten wandert und dort für den anstehenden Weihnachtsmarkt geschmückt wird“, erklärt Hannes Johannsen. „Wenn sie aufgebaut ist, werden dort illustrierte Geschichten vorgestellt, die sich mit dem Sinn des Festes auseinandersetzten.“ 22 Buden werden aufgestellt, neben vielen Köstlichkeiten wie Grünkohl, Forellen oder Wildspezialitäten (angeboten vom Hegering, der erstmalig dabei ist) und Getränkespezialitäten à la Blühkirschglühwein, Feuerzangenbowle und Zwönitzer Bier kann auch nach kleinen Geschenken gestöbert werde – von Filzlampen bis zu Heljens-Likören.

Offenes Singen mit Lutz Strenger und Stadtförster Hannes Johannsen

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks werden wieder die Bewohner des Altenheims St. Josef abholen und sie traditionsgemäß zum Grillstand begleiten, an dem schon „die Bratwürstchen“ auf sie warten. „Und natürlich haben wir ein wunderbares Bühnenprogramm“, informiert Veronika Kautz mit großer Begeisterung in der Stimme, „ein Highlight ist da sicherlich unser Blumenmarkthändler Zimmer mit seiner A-Cappella-Truppe und das offene Singen zum Abschluss der vier Tage mit Lutz Strenger und Hannes Johannsen.“