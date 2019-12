Heiligenhaus. Einen Gesamtschaden von rund 22.000 Euro hat ein Heiligenhauser

Heiligenhauser verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Ein 45-jähriger Mann aus Heiligenhaus hat am frühen Mittwochmorgen, 11. Dezember, die Kontrolle über sein Auto verloren und dabei ein parkendes Fahrzeug schwer beschädigt. Nach Angaben der Polizei befuhr der Heiligenhauser gegen 6.15 Uhr die Ratinger Straße in Richtung Ratingen, als er in Höhe der Hausnummer 95 von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sein VW Golf mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Vito, der am Heck erheblich beschädigt wurde. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro.