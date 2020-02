Heiligenhauser Lkw-Fahrer nach Unfall unverletzt

Ratingen-Homberg. Am Mittwoch, 19. Februar, ist es in Homberg zu einem Unfall gekommen. Das führte zu Rückstaus, von denen auch Heiligenhauser betroffen waren.

Zu einem schweren Unfall mit einem verletzten Lkw-Fahrer aus Heiligenhaus ist es am Mittwochnachmittag, 19. Februar, in dem Kreuzungsbereich Meiersberger Straße/Schöllersfeld in Ratingen-Homberg, Fahrtrichtung Heiligenhaus/Wülfrath gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei fuhren gegen 15.40 Uhr zwei Sattelzüge einer Spedition hintereinander die Meiersberger Straße (L 422) entlang, als vorausfahrende Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Auch der Kraftfahrer (59) aus Heiligenhaus bremste seinen 39-Tonner ab. Das bemerkte sein nachfolgender Kollege, ein 61-jähriger Fahrer aus Velbert, aber zu spät. Trotz einer Vollbremsung prallte der zweite Sattelzug frontal in das Heck des vorausfahrenden Kipp-Lastzuges.

Heiligenhauser ins Krankenhaus gebracht

Die Aufprallwucht der Kollision war so groß, dass der bereits stehende erste Lkw auf einen Opel Corsa eines 25-jährigen Wülfrathers geschoben wurde. Bei dieser Kettenreaktion verletzte sich der Fahrer aus Heiligenhaus, alle anderen Unfallbeteiligten blieben unversehrt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Velberter Klinik gebracht, die er nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte. An den drei Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 17.000 Euro. Der auffahrende Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall und die erforderlichen Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der stark befahrenen Landstraße zwischen Ratingen, Heiligenhaus und Wülfrath zu erheblichen Verkehrsstörungen.