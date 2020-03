Das Gute vorweg: In Heiligenhaus gibt es ab sofort die Möglichkeit Open Air zu heiraten – der Rat hat am Mittwochabend einstimmig dafür gestimmt, dass nun auch auf der Terrasse im Waldhotel mit Blick ins „Paradies“ „Ja“ gesagt werden kann. Doch bis die Ringe getauscht werden können, ist es in der Regel ein langer und vor allem teurer Weg.

Gebühren werden erneut erhöht

Luftbild vom Rathaus und der Stadtverwaltung der Stadt Heiligenhaus in Heiligenhaus im Ruhrgebiet im Bundesland Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Alleine die Standesamtsgebühren gehen tief ins Geld und sollen jetzt erneut angehoben werden – so sieht es die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-Westfalen vor. Für die Prüfung der Ehevoraussetzung etwa hat man bislang in Heiligenhaus 59 Euro gezahlt, künftig sollen es 65 Euro sein – für die nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft sowie einer Geburt sind es, statt wie bisher 108, sollen es demnächst 119 Euro sein. So sieht es zumindest die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung Heiligenhaus vor, dagegen aber gibt es in der Ratssitzung Bedenken seitens einiger Fraktionen.

Heiligenhauser Gebühren überdurchschnittlich hoch

„Warum sind die Heiligenhauser Gebühren so hoch?“, möchte Peter Kramer (SPD) wissen, auch Volker Ebel (FDP) wundert sich „Ich verstehe nicht, warum ein Teil der Gebühren bei uns fast doppelt so hoch ist, wie zum Beispiel in Ratingen und das ja schon länger. Im Kreisvergleich liegt Heiligenhaus über dem Durchschnitt.“ Kerstin Ringel, als Fachbereichsleiterin Sicherheit und Ordnung auch für das Standesamt zuständig, erklärt: „Die Bearbeitung erfordert extrem viel Zeit, wir haben das stichprobenartig geprüft, hochgerechnet und dann durch kalkuliert. Im Übrigen liegen wir mit unseren Gebühren ungefähr mit Wülfrath gleich.“ Die Antwort reicht den nachfragenden Parteien nicht aus, sie wollen genauere Infos, so dass Bürgermeister Michael Beck den Beschlussvorschlag vorerst zurückzieht.

Heiligenhaus künftig mit externer Unterstützung

Beschlossen dagegen wird die Aufstellung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Hetterscheidt-Nord und der Erwerb von Anteilen an dem bundesweiten Beratungsunternehmen „Partnerschaft Deutschland“(PD) – dabei beträgt der Kaufpreis , errechnet an der Einwohnerzahl, einmalig 1000 Euro. Dafür kann die Kommune künftig für das vom Stadtrat beschlossene Großprojekt Wohnungsbaugesellschaft auf das Know-how externer Berater der PD zurückgreifen. „Die PD kann uns auch dabei unterstützen, diverse projektgebundene Fördermöglichkeiten abzuklopfen“, lässt Kämmerer Björn Kerkmann die Ratsmitglieder wissen.

Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für Gerichtsverfahren und anwaltliche Beratungen können von der Verwaltung schlüssig erklärt werden Foto: Oliver Berg / dpa

Weiterer Tagesordnungspunkt der Ratssitzung: Überplanmäßige Ausgaben der Verwaltung 2019. Lothar Nuthmann von den Grünen kann nicht nachvollziehen, warum 15.000 Euro zusätzlich an Gerichtskosten für Verfahren aus verschiedenen Fachbereichen entstanden sind. „Erst im vergangenen Jahr wurde von der Verwaltung ein Jurist eingestellt mit dem Ziel, genau solche Kosten künftig zu vermeiden“, kritisiert Nuthmann.

Heiligenhaus Haltestelle Unterilp wird verlegt Nachdem die Lage der Buspausenhaltstelle in Unterilp an der Moselstraße/Ecke Höseler Straße lange und zunehmend für Verkehrschaos und auch für gefährliche Verkehrssituationen gesorgt hat, haben sich Verwaltung und Rheinbahn verständigt: Ab sofort dürfen Busfahrer mit ihrem Bus dort nicht mehr stehen, anderenfalls drohen ihnen Sanktionen. Ein neuer Haltebereich soll zeitnah eingerichtet werden.

Dezernent Björn Kerkmann kann aufklären: „Da sind Kosten für Klageverfahren in anderen Bundesländern, für die unser Jurist keine Zulassung hat. Und: wir sind mit dem Kosten in Vorkasse gegangen und werden diese auch zurückerstattet bekommen.“