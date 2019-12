Heiligenhauser Hühnerprojekt erhält Innogy-Auszeichnung

Jakari hat viele Leidenschaften: scharren, picken und gackern gehören auf jeden Fall dazu – und hier in „Opa´ Garten“ kann die braune Legehenne all dem nach der Herzenslust in ihrer Hühnerbrust frönen. Auch Doris, Emmi, Elli, Janina und sechs weitere Artgenossinnen leben augenscheinlich glücklich und zufrieden im Außengelände von Klaus Bieler, 91 Jahre alt und Opa von Paula (19) und Emilia (10). Für diese besonders artgerechte Tierhaltung wurden die Mädchen jetzt belohnt.

Beide Enkelinnen lieben Tiere über alles. „Ich beginne gerade damit, mich vegan zu ernähren. Wenn ich doch mal ein Ei esse, dann ausschließlich nur von Opas Hühnern. Es ist so schrecklich, wenn man sieht wie viele Hühner unter qualvollsten Bedingungen gehalten werden“, erklärt Paula, die in Düsseldorf Marken- und Kommunikationsdesign studiert. Gemeinsam mit Emilia, die mit ihrer Familie im Sauerland lebt, hat sich Paula schließlich mit dem Hühnergarten-Projekt für den Innogy Klimaschutzpreis beworben.

Ein Konzept über die artgerechte Haltung von Hühnern

„Wir haben ein Konzept erstellt, das aufzeigt, was Hühner brauchen, um glücklich leben zu können“, berichtet Emilia, „ganz am Anfang habe ich noch eine Geschichte über ein Huhn geschrieben.“ Emilia liebt Huhn Jakari ganz besonders, streichelt ihr über das glänzende Federkleid, während sie die neugierige Hühnerschar mit Salat füttert. „Jakari ist zutraulich und lustig und so neugierig“ schwärmt die Zehnjährige, der 91-jährige Großvater steht am Fenster und beobachtet stolz die Situation. “Vor zwanzig Jahren haben meine Frau und ich mal 12 Hühner aus einer Legebatterie bekommen“, erinnert sich Klaus Bieler, der sein Leben lang in Heiligenhaus äußerst aktiv war, „die Tiere hatten keine Federn mehr und keine Krallen, es war ein grauenvoller Anblick. Wir wollten wissen, ob diese Tiere noch normales Verhalten nach all der Qual entwickeln würden. Und tatsächlich – sie entwickelten sich wunderbar.“ Nun ist der Senior überglücklich, dass seine beiden Enkelinnen in die selben Fußstapfen treten.

Vor dem Eierkauf auf die richtige Herkunft achten

„Unser Ziel ist es, mit dem Projekt den Menschen den richtigen Umgang mit den Tieren bewusst zu machen“, sagt Paula, "und wenn sie Eier im Laden kaufen, dann sollten sie darauf achten, woher die Eier stammen.“ Innogy-Vertreter Frithjof Gerstner hatte bereits vor einigen Wochen mehrere größere Heiligenhauser Initiativen mit dem mit Geld dotierten Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Für Paula und Emilia gibt es den Sonderpreis: ein handgemachtes Insektenhotel. Wo das aufgestellt wird, ist Emilia sofort klar. „Natürlich in Opas Garten.“