Heiligenhauser Grundschülern geht ein Licht auf

Nun muss auch Schuldezernent Björn Kerkmann nicht mehr länger im Dunkeln tappen, wenn es um das Thema „Stromsparen im Alltag geht: „Fernsehgeräte im Stand-by-Modus zeigen zwar kein Bild, verbrauchen aber trotzdem Strom, bei Computern ist das auch so“, erklärt ihm ein Viertklässler direkt zu Anfang seines Besuches an der Adolf-Clarenbach-Schule. Und noch einiges mehr.

„Die alten Glühlampen sind nicht so gut, da ist ein Austausch gegen LED-Leuchten besser“, informiert ein anders Kind. Innerhalb von sechs Unterrichtsstunden hatten sich die Mädchen und Jungen unter der Anleitung von Marie Hartmann auf die Spur nach Geräten mit dem größten Stromverbrauch in der Schule und den eigenen vier Wänden aufgemacht. Die Energieberaterin von der Ratinger Verbraucherzentrale hat einige Hilfsmittel dabei: „Mit den Messgeräten kann man zum Beispiel ganz schnell den Unterschied zwischen alten Glühlampen und modernen LEDs sehen“, erklärt sie noch einmal im Beisein des Beigeordneten.

Energiesparfüchse kommen Stromfressern schnell auf die Schliche

Mit dem Wissen rund um das Energiesparen im Alltag und mit einer speziellen Checkliste konnten die Energiespardetektive so manchem Stromfresser im eigenen Zuhause auf die Schliche kommen. Sie überzeugten nicht nur die Eltern, etwas zu ändern, die Viertklässler machten sich auch mit einem Klemmbrett zu der Nachbarschaft auf: „Ihr habt 134 Interviews gemacht und 57 Stromspartipps weitergegeben, das ist ganz große Klasse“, lobt Susanne Berger, ebenfalls Stromsparexpertin bei der Verbraucherzentrale, und verweist auf den Gewinn für den Klimaschutz. Obwohl diese Bildungsaktion nicht zum ersten Mal in der Isenbügeler Schule stattfand, wurden die Stromschnüffler in ihren Klassenräumen fündig: Zwei CD-Player wurden als Energiefresser „überführt“. „Als ausgezeichnete Ermittler für Energieverschwender kennt ihr jetzt jede Menge Tipps, die längst nicht jeder Erwachsene bereit hat“, stellte die Fachfrau fest und erinnert sich an eine hilfesuchende Frau, die in ihrem Wohnzimmer jährliche Stromkosten von 450 Euro hatte, was an starken und veralteten Glühbirnen lag.“

Energiesparworkshop kann durch Landes- und Kreismittel kostenlos angeboten werden

Die Workshops „Energiespardetektive geben Spartipps“ werden seit 2009 von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Dank der Förderung durch das Land, der Europäischen Union, der Stadt Ratingen und dem Kreis Mettmann, findet das Angebot kostenlos in den Grundschulen statt.