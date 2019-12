Heiligenhauser Bücherflohmarkt bot Stoff für jeden Geschmack

Knapp 2000 Bücher aus allen nur denkbaren Sparten warteten im Lesesaal der Stadtbücherei auf Bücherwürmer und Leseratten aller Altersstufen – und der jährliche Bücherflohmarkt des Fördervereins der Bücherei lockte auch diesmal wieder viele Besucher in die Räume an der Kettwiger Straße. Gemütlich ging es dabei zu – auch wenn sich die ersten Interessenten am Samstag bereits kurz vor der offiziellen Öffnung einfanden. Dafür hatten sie einen guten Grund.

Die achtjährige Zoe packte sich gleich eine ganze Tasche voll

So wollten die „Frühaufsteher“ noch die volle Auswahl haben. Und es wurde gleich geschäftig gestöbert,

Auch Hans-Jürgen Strempel ist ganz in seinem Element bei Bücherflohmarkt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

schnell türmten sich große und kleine Stapel auf den Tischen und dem Boden. Fündig wurden bis zum Nachmittag alle. So hatte sich die achtjährige Zoe gleich eine ganze Tasche voller Lesestoff ausgesucht: „Da ist ein Buch von der Kinder-Uni drin, eins über das 20. Jahrhundert und eins, in dem zum Beispiel erklärt wird, warum Menschen lächeln. Mit welchem ich anfange, weiß ich aber noch nicht“, hat Zoe die Qual der Wahl. Diese Entscheidung ließ sich aber auch noch etwas hinauszögern, denn ihre Familie suchte mit zahlreichen anderen Besuchern noch nach weiterem Lesestoff.

Ganz im Gegensatz zu einem weiteren jungen Besucher, der es sich bereits mit einem erworbenen Werk, Kinderpunsch und Keksen an einem Tisch gemütlich gemacht hatte. Über diese Muße freute sich auch Martina Müller, erste Vorsitzende des Fördervereins: „Dass die Leute lange verweilen und intensiv nach Lesestoff suchen, vielleicht noch ein Stück Kuchen essen, das ist schön. Es macht viel Spaß, so einen Flohmarkt zu organisieren.“

Einnahmen fließen komplett in Neuanschaffungen

Die Einnahmen daraus kommen übrigens in voller Höhe der Stadtbücherei für Neuanschaffungen zugute. Und die plant Andrea Einig, Leiterin der Bücherei, natürlich gerne ein: „Wir wollen auf jeden Fall unser Angebot an Tonies erweitern,“ – das sind Figuren mit Hörspielsystem in Gestalt bekannter Kinderbuchhelden. „Aber auch bei den Comics, Spielen und Kinderbüchern besteht Bedarf. Es ist ja auch wichtig für die Ausleihzahlen, den Lesern Neues anbieten zu können.“

Wer nun den Flohmarkt verpasst hat oder noch einmal Nachschub braucht, der hat Glück: Die Kisten mit den Überbleibseln können auch in den nächsten Wochen zu den normalen Öffnungszeiten durchstöbert werden.