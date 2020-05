Der ehemalige Praktikant des Waldmuseums, Niklas Müller, links und der Vorsitzende des Vereins „Umweltbildung in Heiligenhaus“, Heinz-Peter Schreven, öffnen die Klappe des Wasserspeichers neben dem Waldmuseum in Heiligenhaus. Geplant ist es, in dem alten Wasserspeicher ein Wassermuseum einzurichten.