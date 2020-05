Heiligenhaus: Hier wird in dieser Woche geblitzt

Heiligenhaus. Die Kreispolizei hat für die kommende Woche wieder Zeiten und Orte benannt, an denen geblitzt wird. Auch Heiligenhaus ist mehrmals dabei.

Die Polizei hat die Vorankündigungen ihrer Geschwindigkeitskontrollen nach der Coronapause wieder aufgenommen. In dieser Woche wird in Heiligenhaus an folgenden Tagen und Orten geblitzt: Am Montag, 4. Mai, in Heiligenhaus-Mitte und am Donnerstag, 7. Mai, auf dem Südring und an der Hauptstraße. Darüber hinaus muss auch an anderen Örtlichkeiten jederzeit mit Tempokontrollen im gesamten Kreisgebiet gerechnet werden.