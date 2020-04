Heiligenhaus: Feuer auf Spielplatz war wohl Brandstiftung

Heiligenhaus. Bei einem Feuer auf einem Spielplatz in der Oberilp ist unter anderem ein Klettergerüst komplett abgebrannt. Polizei geht von Brandstiftung aus.

Bei einem Brand am Montagabend (7. April) auf einem Spielplatz in der Oberilp ist ein erheblicher Schaden entstanden, nach Angaben der Polizei ist das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von noch unbekannten Tätern gelegt worden. Diese Bewertung decke sich mit ersten Ermittlungen und Zeugenhinweisen, die unmittelbar vor dem Ausbruch des Brandes zwei männliche Jugendliche an dem dortigen Klettergerüst beobachtet hatten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die mutmaßlichen Täter hätten sich in unbekannte Richtung entfernt, bevor erste Flammen entdeckt wurden.

6000 Euro Gesamtschaden

Die durch den Brand verursachte Rauchsäule war in der ganzen Stadt zu sehen. Foto: Katrin Schmidt / FFS

Bei dem Feuer auf dem Spielplatz an der Hunsrückstraße hatten gegen 18 Uhr ein Klettergerüst sowie umgebender Rindenmulch auf dem Boden und angrenzende Büsche gebrannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die im weiteren Umkreis zu sehen war. Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhaus löschte den Brand und war dafür rund eine Stunde im Einsatz. Das Spielgerät wurde vollständig zerstört, der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei jederzeit unter 02056 / 9312-6150.