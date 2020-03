Heiligenhaus: Facebook-Post sorgte in Unterilp für Aufregung

Für Aufregung hat am Freitag eine Facebook-Meldung gesorgt, wonach in dem Sandkasten des großen Unterilper Spielplatzes Rasierklingen vergraben worden seien. Doch: Entdeckt wurde dort nichts dergleichen, sagte die Heiligenhauser Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung, Kerstin Ringel, auf Anfrage: „Die Kollegen der Technischen Betriebe haben den Sandkasten genau untersucht und nichts gefunden.“ Auch die Stadtwacht habe sich auf den Weg gemacht, sei aber ebenso wenig auf Klingen gestoßen.

Immer erst die Ordnungsbehörden oder Polizei kontaktieren

Nun bittet Ringel, sich künftig bei solchen Verdachtsfällen zunächst mit den Ordnungsbehörden der Stadt unter 02056/13-237 oder sonst mit der Polizei (02056/9312-6150 oder 110) in Verbindung zu setzen, „bevor so etwas gepostet wird. Das sollte auch zeitnah geschehen.“ Dann könne ein Ortstermin vereinbart werden, um alles in Augenschein zu nehmen und zu erörtern.

Wichtig sei aber auch allgemein, so die Fachbereichsleiterin weiter, dass Bürger nicht einfach solche Meldungen weiterleiten. Wie man auf Facebook habe sehen können, habe der Post darauf beruht, was eine Person gehört habe. Ringel: „Da muss man sich immer fragen, woher solche Meldungen kommen.“