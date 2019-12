Heiligenhaus: Chor Frohsinn nimmt Besucher mit auf Weltreise

Nachdem sie in ihrer letzten Show die große Zeit des Kinos hat aufleben lassen, nimmt die musikalische Holding Frohsinn demnächst die Musikfreunde auf eine Weltreise in die IKG-Aula (Herzogstraße 75) mit. Unter dem Motto „Frohsinn on Tour“ tritt der älteste Heiligenhauser Verein eine verrückte Reise an, bei der nicht alles wie am Schnürchen klappt. „Das geht so ein bisschen in Richtung des „Fliegenden Klassenzimmers’“, kündigt Chorleiter Thomas Melcher an.

Es wird auf Spanisch und Chinesisch gesungen

Dafür hat der Schauspieler und Gesangspädagoge eine Collage mit bekannten Stücken und eigenen Kompositionen zusammengestellt. Jeder der 45 Darsteller übernimmt eine Rolle. Dabei wird dem Chor in dem rund zweistündigen Stück (mit Pause) einiges abverlangt, was auch die Zuschauer überraschen dürfte: Es wird auf Spanisch und auf Chinesisch gesungen. Und so sagt Melcher: „Wir waren voriges Jahr wahnsinnig erfolgreich, wir zeigen, dass der Frohsinn mehr kann als nur singen.“

Bei der musikalischen „Frohsinn“-Weltreise können sich Besucher auf jede Menge Unterhaltung und Kostüme freuen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Der ehemalige aktive Frohsinn-Sangesbruder Ewald Bossek wird den turbulenten Vereinsausflug mit seiner markanten Stimme als Erzähler begleiten. Die Instrumentalmusik kommt nicht von der CD, sondern wird live durch die Velberter Band Foss Doll präsentiert. „Der Bus für die heitere Sängertour fährt am 15. Februar um 17 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums ab“, kündigt die zweite Vorsitzende Marion Fritzke lachend an.

Karten sind ab sofort erhältlich

Karten zum Vorverkaufspreis von 12 Euro (Abendkasse 15 Euro) gibt es ab sofort bei Sängerinnen und Sänger, im Kultur- und im Bürgerbüro der Stadt (beides im Rathausinnenhof), bei Bürobedarf Ott, Bahnhofstraße/Ecke Hauptstraße, sowie im Internet unter „management@frohsinn-heiligenhaus.de.“