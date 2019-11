Geldautomat in Heiligenhaus gesprengt - Großer Schaden

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen in Heiligenhaus einen Geldautomaten gesprengt.

Heiligenhaus. Eine Explosion hat am frühen Dienstagmorgen Menschen in Heiligenhaus aus dem Schlaf gerissen: Unbekannte sprengten einen Geldautomaten.

Ein mächtiger Knall und splitterndes Glas hat am frühen Dienstagmorgen in Heiligenhaus einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Bisher unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten und flüchteten. Ob sie Beute gemacht hatten, stand am Morgen laut Polizei noch nicht fest.

Um 3.42 Uhr riss ein mächtiger Rumms Menschen an der Hauptstraße in der Heiligenhäuser Innenstadt aus dem Schlaf. In der dortigen Filiale der Commerzbank war ein Geldautomat durch eine Explosion zerstört worden. Der gesamte Vorraum der Bankfiliale wurde schwer beschädigt. Unter anderem wurde ein Teil der Tür aus den Angeln gehoben und das Schaufenster zerstört.

Bei der Polizei lagen am Morgen noch keine näheren Informationen zu der Sprengung vor, sagte ein Sprecher. Den bisherigen Erkenntnissen nach flüchteten offenbar zwei Täter auf einem Motorrad. Die Polizei leitete unmittelbar nach der Explosion eine Großfahndung ein. Auch ein Polizeihubschrauber soll im Einsatz gewesen sein.

Auch die Feuerwehr Heiligenhaus war zu der Commerzbank-Filiale alarmiert worden. Letztlich gab es für die 45 Kräfte vor Ort nichts zu tun, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit: „Kein Feuer, kein Rauch, keine Verletzten“. (dae)