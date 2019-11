„Freundschaftsdienst“ endet vor dem Landgericht

Es sollte eine Art Freundschaftsdienst werden - und dafür hatte sich ein 23-jähriger Heiligenhauser im September 2016 bereit erklärt, für einen kriminellen Bekannten Geld von einem Erpressungsopfer abzuholen. Dieser Botenfunktion ist er aber nur teilweise nachgekommen: Vielmehr hatte er eine andere Verwendungsmöglichkeit für das Bare im Sinn.

Denn nachdem er die 300 Euro einkassiert hatte, brachte der jetzt Verurteilte es nicht – wie vereinbart – zu seinem Auftraggeber. Stattdessen legte er im Freundeskreis die Scheine mit den großspurigen Worten „Da, das ist für alle“ auf den Tisch. Gemeinsam wurde das Geld von der Clique dann auch „durchgebracht“.

Haupttäter sitzt bereits in Haft

Heiligenhaus Das ist ein Führungszeugnis Das Bundeszentralregister führt als Behörde den Nachweis über Verurteilungen und informiert die Gerichte über alle Vorstrafen von Angeklagten. In Führungszeugnissen für Bewerbungen erscheinen leichtere Bestrafungen nicht. Die Einzelheiten regelt das Gesetz. Bei bestimmten Bewerbungen, etwa für den Umgang mit Kindern und in anderen sensiblen Bereichen, sind unbeschränkte Auskünfte vorgesehen, um Gefährdungen auszuschließen. Vorstrafen erlöschen nach einiger Zeit, abhängig von ihrer Schwere - es sei denn, es kommen neue Urteile dazu.

Dass die Unterschlagung des Erpressergeldes vor dem Landgericht Wuppertal überhaupt verhandelt wurde, liegt selbstredend nicht in einer Strafanzeige des geprellten Bekannten – der nämlich sitzt bereits eine langjährige Haftstrafe ab. Vielmehr konnte sich das schwer eingeschüchterte Erpressungsopfer, ebenfalls aus Heiligenhaus, mit Unterstützung seiner Eltern letztlich doch dazu durchringen, die Polizei zu informieren. Dort gab der geschädigte junge Mann an, bei der Erpressung von dem Haupttäter mit einem Klappmesser bedroht worden zu sein.

Hintergründe der Tat liegen in der Drogenszene

Die Hintergründe für die Tat liegen in der Drogenszene. Demnach soll der Erpresser in der Wohnung des Opfers nach Drogen gesucht, aber keine gefunden haben – und schließlich dessen Autoschlüssel und Papiere an sich genommen haben. Durch mehrere Zahlungen sollte sich der Geschädigte schließlich diese Dinge „zurückkaufen“. Die 300 Euro, die der heutige Angeklagte letztlich seinem „Freund“ unterschlagen hat, sei die letzte vereinbarte Zahlungsrate gewesen, bevor das Opfer seine Fahrzeugpapiere und den Schlüssel zurückbekommen sollte.

Angeklagter zeigt sich geständig

Der 23- jährige „Geldbote“ zeigte sich vor Gericht auch komplett geständig, will aber von der Messerbedrohung durch seinen kriminellen Bekannten im Vorfeld nichts gewusst haben. Unruhig wurde der Angeklagte allerdings, als er hörte, dass dieser noch als Zeuge aussagen sollte. „Es gibt erhebliche Spannungen zwischen meinem Mandanten und der Familie des Haupttäters“, erklärt der Anwalt des Angeklagten.

Opfer hat sein Geld zurückbekommen

Der nun verurteilte, nicht vorbestrafte Heiligenhauer muss 1200 Euro Strafe zahlen, Sozialleistungen und Miete. Die 300 Euro hat er dem Erpressungsopfer bereits vor längerer Zeit zurückgezahlt. „Wir haben uns an einen Tische gesetzt und ruhig gesprochen“, erzählt das Opfer, „mit ihm hatte ich ja kein Problem“.

Die selbe Tat war übrigens bereits 2017 verhandelt worden und mit der Rückzahlung der Beute und 150 Stunden gemeinnütziges Arbeiten bestraft worden. Weil der junge Heiligenhauser die Arbeitsstunden nicht geleistet hat, wurde nun eine neue Verhandlung nötig. Da seine Strafe wegen Beihilfe als geringfügig gilt, wird es keine Eintrag in einem Führungszeugnis geben. Das Urteil ist rechtskräftig.