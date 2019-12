Heiligenhaus. Wer bei der Silvesterknallerei einige Regeln befolgt, gefährdet weder sich selbst, noch andere. Die Feuerwehr Heiligenhaus weiß, welche das sind.

Feuerwehr Heiligenhaus wünscht sorgsamen Umgang mit Böllern

Auch in Heiligenhaus ist es morgen wieder soweit, die Menschen kommen zusammen, um feierlich in das neue Jahr zu starten – darunter übrigens auch die Mitglieder der ehrenamtlichen Feuerwehr. Wie an allen anderen Tagen des Jahres, stehen sie in ständiger Bereitschaft. Das bedeutet: piepsen die Melder, verlassen die Feuerwehrkräfte ihre persönliche Silvesterfeier und rücken zu den Einsätzen aus.

Häufig handelt es sich nur um brennende Mülleimer oder andere Kleinfeuer, die sich mit ein paar einfachen Verhaltensregeln vermeiden lassen. Die Feuerwehr Heiligenhaus hat die Wichtigsten zusammengefasst: Wer stark alkoholisiert ist, sollte die Knallerei unbedingt anderen überlassen. Feuerwerkskörper dürfen niemals auf Personen, Fenster oder Balkone gerichtet oder geworfen werden. Kleinkinder sind während der Silvesternacht wesentlich sicherer im Haus aufgehoben, ältere Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen Feuerwerkskörper entzünden. Generell gilt in diesem Zusammenhang: Raketen sind wesentlich sicherer, wenn sie in einer Halterung gezündet werden (Glasflasche, Getränkekiste), niemals direkt aus der Hand zünden.

Beim Kauf von Silvesterfeuerwerk unbedingt immer auf die BAM-Kennzeichnung achten

Beim Kauf von Silvesterraketen und Co muss unbedingt darauf geachtet werden, dass diese eine BAM-Kennzeichnung haben – das Bundesamt für Materialprüfung (BAM) prüft Feuerwerksartikel, erteilt diesen nach bestandenem Test eine Prüfnummer, welche auf der Verpackung aufgedruckt sein muss. Ist dies nicht der Fall, sollte aus Sicherheitsgründen auf einen Kauf verzichtet werden.

Import von Feuerwerksartikeln ohne BAM-Kennzeichnung ist nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar und: Die Manipulation oder Eigenherstellung von Feuerwerkskörpern ist lebensgefährlich. Vorab sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass brennbare Gegenstände, wie z. B. Gartenmöbel oder gefüllte Mülltonnen, weggeräumt werden und dass alle Fenster und Lüftungsöffnungen geschlossen sind. Außerdem empfiehlt es sich, einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher parat zu stellen. Übrigens: Da die Knallerei auf den Straßen die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen enorm erschwert, bittet die Feuerwehr auch eindringlich darum, Fahrbahnen und Rettungswege frei zu halten.