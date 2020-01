Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrschule besteht seit 1952

Die Fahrschule „Recker/Schrödler“ wurde ursprünglich 1952 von Paul-Walter Schrödlers Vater gegründet. 1983 übernahm der Filius dann das Unternehmen. Vor rund 20 Jahren holte Schrödler dann Bernd Recker als Partner ins Boot.

Eine dritte Generation an Schrödlers als Fahrlehrer in Heiligenhaus wird es aber wohl nicht geben: „Von meinen drei Kindern will keiner in die Fahrschule einsteigen“, sagt Paul-Walter Schrödler.