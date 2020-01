Eheleute Wenzler: Sechzig Jahre Liebe und Zusammenhalt

Für Elisabeth Wenzler war es Liebe auf den ersten Blick: Als sie ihren Ehemann Johann zum ersten Mal sah, wusste die jetzt 79-Jährige, mit wem sie ihr Leben verbringen wollte. Heute feiern die beiden Diamanthochzeit - und können sich über viele Gratulanten freuen. Zu diesem schönen Anlass gesellt sich übrigens gleich noch ein zweiter: Johann Wenzler wird nämlich ebenfalls heute 85 Jahre alt.

„Ja, wir haben an seinem 25. Geburtstag geheiratet und dieses Datum auch absichtlich ausgesucht“, erinnert sich Elisabeth Wenzler, die ihren Johann 1959 in Bottrop kennengelernt hat. „Ich habe Verwandte besucht und da saß mein Mann, der ein Arbeitskollege meines Cousins war, auf der Couch. Er hat sich herumgedreht um zu sehen wer da kommt. Und in dem Moment wusste ich, dass der mal mein Mann wird.“ Bei Johann ging es zwar nicht ganz so schnell, aber auch er brauchte nicht lang, um sich für seine Frau zu entscheiden:

Die Wenzlers sind stolz auf ihre vier Söhne, vier Enkel und zwei Urenkel

Der 8. Januar 2020 ist nicht nur der 60. Hochzeitstag, sondern auch der 85. Geburtstag von Johann Wenzler. Foto: Tamara Ramos

Bereits 1960, also vor sechzig Jahren, wurde geheiratet, insgesamt vier Söhne kamen zur Welt. 1963 zogen die Wenzlers dann nach Heiligenhaus, der gelernte Schlosser Johann arbeitete bei der AEG - in der Galvanik, Schleiferei und Lackiererei. Und was ist das Geheimrezept für eine so lange währende, glückliche Ehe? „Wir haben zusammengehalten“, ist sich das Ehepaar einig. „Es war natürlich nicht immer alles eitel Sonnenschein, aber man muss sich wieder vertragen, Rücksicht nehmen und sich ein bisschen anpassen.“ Dazu gehören auch eigene Hobbys: Elisabeth Wenzler lies sehr gerne und kümmerte sich viel um den großen Garten, Gatte Johann hat immer gerne gehandwerkelt: Ein gedrechselter Kerzenständer und ein großer, handgefertigter Tiffany-Lampenschirm zeugen im Wohnzimmer von diesem Talent. „Wenn es so weitergeht wie im letzten Jahr, dann können wir zufrieden sein“ blickt das Jubelpaar bescheiden in die Zukunft. Gefeiert wird aber auf jeden Fall: mit den vier Söhnen, zwei Schwiegertöchtern, einem Schwiegersohn, vier Enkeln und zwei Urenkeln.

Die Diamantene Hochzeit wird im engen Familienkreis gefeiert

„Unseren 40. Hochzeitstag haben wir groß gefeiert, weil wir nicht wussten, ob wir die Goldhochzeit erleben. Die Goldhochzeit haben wir groß gefeiert, weil das ja schon ein tolles Ereignis war. Diesmal aber gehen wir es ruhiger an“, ist sich das Ehepaar einig. Und denkt bestimmt kurz an Bottrop zurück - wo alles begann.