DRK bittet dringend um Teilnahme an Blutspende

Demografisch bedingt werden in den kommenden Jahren viele Stammspender wegfallen. Daher bittet das DRK vor allem junge Menschen, sich für Blutspenden zur Verfügung zu stellen.

Leben retten

Heiligenhaus. Blutspende rettet Leben – aus diesem Grund wirbt das Deutsche Rote Kreuz immer wieder um rege Teilnahme. Auch der Spender profitiert davon

Das Deutsche Rote Kreuz bittet auch die Heilgenhäuser eindringlich um rege Teilnahme beim nächsten Blutspendetermin am Mittwoch, 27. November, in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Herzogstraße 75. Zwischen 15 und 19.30 Uhr kann grundsätzlich jeder ab 18 Jahren seinen roten Lebenssaft spenden. Vor der Blutspende werden bestimmte Parameter wie Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert bestimmt, bei Erstspendern werden noch einige persönliche Daten erhoben und Fragen zum Allgemeinzustand gestellt. Im Labor des Blutspendedienstes folgen anschließend Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die Blutabnahme von rund 450 ml Blut dauert etwa zehn Minuten, anschließend sollte der Spender noch eine halbe Stunde zur Erholung und für einen kleinen kostenlosen Imbiss einplanen.Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Heiligenhaus

Täglich werden rund 15.000 Blutspenden in Deutschland benötigt.

33 Prozent der Bevölkerung könnten, aber nur rund zwei bis drei Prozent der Deutschen spenden tatsächlich regelmäßig Blut – 80 Prozent aber benötigen im Laufe ihres Lebens selbst eine Blutspende oder daraus erzeugte Produkte. Und: in Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspenden benötigt. Bislang gibt es nur zeitweise Engpässe. Allerdings wird die Anzahl der Spender in den kommenden zwanzig Jahren durch den demografischen Wandel noch weiter sinken- gleichzeitig aber wird der Bedarf durch den wachsenden Anteil älterer Patienten ansteigen. Um mehr Spender zu gewinnen, versucht der Blutspendedienst immer wieder neue Anreize zu schaffen. So bekommt diesmal jeder, der im Rahmen der aktuellen „Blutspender-werben-Blutspender-Aktion“ einen Erstspender zum Heiligenhauser Termin mitbringt, einen kabellosen Lautsprecher als kleines Danke-Schön-Geschenk.

Regelmäßige Blutspende ist eine gute Möglichkeit der eigenen gesundheitlichen Vorsorge

Die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie weist im übrigen auch auf den persönlichen Nutzen durch regelmäßiges Blutspenden hin. Da das eigene Blut bei jeder Spende immer neu untersucht würde, könnten etwa Krankheiten frühzeitig erkannt werden, eine gute Vorsorgemaßnahme also für die eigene Gesundheit. Außerdem ist erwiesen, dass sich durch regelmäßiges Blutspenden der Blutdruck senken lässt, auch kann das Herzinfarktrisiko sinken, da mit jedem Aderlass Cholesterine ausgeschieden werden. Zudem geben viele Spender auch an, dass sie für sich selbst eine höhere Leistungsfähigkeit feststellen und sich im Ganzen vitaler fühlen.

Weitere Informationen gibt es telefonisch montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter 0800 1194911, außerdem online auf www.blutspendedienst.de.