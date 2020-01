An der Pinner Straße sind Montagmittag, 13. Januar, zwei Autos zusammengestoßen. Drei verletzte Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall in Heiligenhaus

Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen ist es am Montagmittag, 13. Januar, an der Pinner Straße gekommen. Dabei waren gegen 12.45 Uhr zwei Autos in Fahrtrichtung Innenstadt zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten drei Personen nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Pinner Straße war zeitweise nur einspurig befahrbar

Während des Einsatzes sowie für die Aufnahme des Unfalls war die Straße in dem Unfallbereich nur einspurig befahrbar. Weitere Details zu dem Zusammenstoß teilte die Polizei noch nicht mit.