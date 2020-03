Wer derzeit in der Corona-Krise eine Atemschutzmaske kaufen möchte, sucht in der Regel vergeblich danach. Das erging Andreas Kupka, Geschäftsführer des Heiligenhauser Unternehmens Steinbach & Vollmann (Stuv), ähnlich. Denn auch er wollte Masken für seine Belegschaft besorgen – zunächst ohne Erfolg. Dann kam ihm allerdings eine richtig gute Idee, mit der er nicht nur seine Mitarbeiter ausstatten, sondern auch Gutes für den Kreis Mettmann tun kann.

Niederlassung und Partner aus China um Masken gebeten

So schildert Kupka: „Anfang der vergangenen Woche haben wir versucht, für unsere 165 Mitarbeiter Atemschutzmasken zu kaufen. Dies war in Deutschland entweder nicht, nur mit langer Lieferzeit oder zu Wucherpreisen möglich. In der Not haben wir dann sowohl unsere eigene Niederlassung in China sowie zwei ebenfalls in China ansässige Lieferanten um Hilfe gebeten, um dort vor Ort Masken zu bekommen.“

Der Hilferuf aus Deutschland verhallte dann auch nicht ungehört: „Beide Lieferanten haben uns spontan und kostenlos sofort jeweils 500 Masken zugeschickt. Unsere Niederlassung konnte darüber hinaus 10.000 medizinische OP-Masken vor Ort kaufen.“ So viele waren aber gar nicht nötig – und anstatt die vielen Masken nun zu horten, wollte Kupka diese lieber für die Allgemeinheit bereit stellen.

Masken werden am Donnerstag dem Landrat übergeben

Daher nahm er mit Thomas Hendele, dem Landrat des Kreises Mettmann, Kontakt auf und bot ihm 8000 der Masken an. Kupka: „Er schilderte mir, wie schwerwiegend der aktuelle Bedarf für Atemschutzmasken im Rettungsdienst und in Krankenhäusern ist. Aber insbesondere für Altenheime und Pflegedienste gibt es kaum Masken, um die besonders gefährdeten Menschen zu schützen.“ Nun sollen die Masken am Donnerstag an Hendele übergeben werden.

Heiligenhaus Das sind die Sponsoren Die bislang insgesamt 16.500 Euro für weitere Atemschutzmasken aus China haben folgende Unternehmen gespendet: AS Glas- und Gebäudereinigungs Service, Normfest, R+M de Witt, Schulte-Schlagbaum, Rechtsanwälte Demmer, 2 x Schmitz, Kunze, Favro, die Firma Mühlhause und Brämig & Stehling (alle Velbert). Auch das Heiligenhauser Unternehmen Stuv beteiligte sich mit einer weiteren Spende. Zudem gab es Privatspenden von Guido Lücker (Wilh. Schlechtendahl & Söhne), Peter Sprungmann (ehemals GF Friedr. Fingscheidt) sowie Rita von Seidel (Familie Vollmann, ehemalige Stuv-Eigentümer).

Das war aber noch nicht alles an Hilfsleistungen aus Heiligenhaus: Der Chef des Schloss- und Beschlägeunternehmens an der Parkstraße kontaktierte zudem Dr. Thorsten Enge vom Unternehmensverband „Die Schlüsselregion“. Kupkas Idee: „Wir sollten weitere Unternehmer aus der Schlüsselregion finden, die bereit sind, sich als Sponsoren für den Kauf weiterer Masken aus China zur Verfügung zu stellen.“

Weitere Sponsorengelder in Höhe von 16.500 Euro

Und tatsächlich, auch hier war die Resonanz beispielhaft: „Die Gesamtsumme aller Sponsorenzusagen beträgt derzeit 16.500 Euro“, schildert Kupka. Von diesem Betrag kaufe er gerade ein größeres Kontingent an Masken in China, um auch diese dem Kreis Mettmann übergeben zu können. „So sind weitere 5000 Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2/N95 mit Ventil bereits nach Deutschland unterwegs. Diese kommen voraussichtlich in der kommenden Woche in Heiligenhaus an.“

Andreas Kupka denkt aber noch weiter: „Aufgrund der positiven Erfahrungen und der großen Hilfsbereitschaft, habe ich mir überlegt, dass es für die hiesigen Unternehmen, viele davon mit eigenen Tochtergesellschaften in China, ein kleiner, aber vielversprechender Aufwand wäre, um eine Spende von 1000 dreilagigen OP-Masken und/oder 250 Atemschutzmasken FFP3/N95 bei ihren chinesischen Geschäftspartnern zu bitten.“

Aufruf an andere Unternehmen

Darüber hinaus, so Kupka weiter, „wäre es natürlich super, wenn es weitere Firmen gäbe, die auf eigene Kosten Masken in China kaufen, um diese für den dringenden Schutz von Hilfskräften und Schutzbedürftigen zu spenden.“ So sei in China eine OP-Maske in der Regel für weniger als 20 Cent pro Stück zu bekommen. Eine FFP2/N95 Maske mit Ventil koste zwischen 1,20 und zwei Euro.

Von der Aktion zeigt sich Landrat Thomas Hendele ganz begeistert: „Das ist mal ein ganz anderes Signal, wenn man anderswo sieht, welche unverschämten Preise für Masken aufgerufen werden. Wir sind sehr dankbar für diese Hilfe.“ Das wiederum freut natürlich den Stuv-Geschäftsführer: „Wenn es gelingen könnte, in weiteren Regionen oder in ganz NRW diese Aktion zu verbreiten, könnten die guten Kontakte der hiesigen Wirtschaft nach China schon bald den akuten Mangel an Schutzmasken deutlich verbessern“, sagt Kupka und ergänzt: „Eine einzige Maske kann in dieser Zeit schon ein Menschenleben retten.“