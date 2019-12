Carlin hinterlässt Lücke in Heiligenhausens Jugendarbeit

Zum Jahresende geht Lou Anke Carlin in den Ruhestand - und hinterlässt im Fachbereich Jugend eine große Lücke. Denn die 63-Jährige hat im Laufe der letzten elf Jahre gleich drei wichtige Aufgaben für die Stadt Heiligenhaus übernommen: Sie ist als Kita-Fachberatung tätig, außerdem Kinderschutzfachkraft und Eingliederungsmanagerin für den Bereich der Stadtverwaltung. „So ein kariertes Maiglöckchen wie mich gibt es vielleicht nicht so häufig“, witzelt die baldige Ruheständlerin bei der offiziellen Verabschiedung durch Bürgermeister Michael Beck, Kämmerer Björn Kerkmann und Geschäftsbereichsleiter Thomas Langmesser selbst über ihren ungewöhnlichen Strauß an Aufgaben. Doch so ganz geht sie doch nicht.

45 Jahre mit großem Engagement im sozialen Bereich tätig

Bei der Stadt Heiligenhaus hatte Lou Anke Carlin gleich drei Aufgabenbereiche zu betreuen. Einem bleibt sie noch ein Jahr lang erhalten. Foto: Heinz-Werner Rieck

„Seit gut 45 Jahren sind Sie immer im sozialen Bereich tätig gewesen“, hob Michael Beck hervor, denn bereits schon lange vor ihrer Zeit bei der Stadt Heiligenhaus, stellte sie das Wohlergehen anderer Menschen in ihren beruflichen Fokus: als Leiterin von Eltern-Kind-Gruppen und als Leiterin von Kindertagesstätten in Essen. Den Weg nach Heiligenhaus fand sie dann nach einem recht späten Studium der Sozialen Arbeit. „Als ich jung war, hatte ich nicht die Chance dazu und habe mich dann 2005 gefreut, als es geklappt hat. Abitur hatte ich nicht, aber Soziale Arbeit konnte ich auf der Grundlage meiner beruflichen Tätigkeit glücklicherweise doch studieren“, erklärt Lou Anke Carlin. Und das sehr erfolgreich – direkt nach Beendigung des Studiums wurde Carlin der Stadtverwaltung ausdrücklich empfohlen. „Im Bereich Kinderschutz haben wir dank ihr ein sehr gut installiertes und gepflegtes Netzwerk“, lobt Michael Beck, Thomas Langmesser kann dem nur zustimmen. Nun läuft die Suche nach einer adäquaten Nachfolgerin läuft, keine einfache Angelegenheit bei solch großen Fußstapfen.

Aber weil niemand bekanntlich so ganz geht, bleibt Lou Anke Carlin der Stadt zumindest in einem ihrer drei Tätigkeitsfelder noch ein weiteres Jahr erhalten. „Die Beratung von Mitarbeitern, die nach längerer Fehlzeit wieder in den Arbeitsalltag eingegliedert werden, liegt mir besonders am Herzen. Ich habe gesehen, wie ich hier helfen kann, dass sich Menschen dauerhaft eine verbesserte Situation am Arbeitsplatz erleben“, erklärt die angehende Ruheständlerin.

Keine Sorge vor Langeweile im Ruhestand

Ein voller Abschied ist es also nicht – und vor etwaiger Langeweile fürchtet sich die Essenerin auch nicht: „Es ist für mich erstmal eine schöne Vorstellung, sich auf den Tag einzulassen, ohne konkrete Pläne zu haben“.