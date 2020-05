Campus: Professoren spenden für Studenten

Professor und Campussprecher Markus Lemmen und seine Kollegen haben Geld gesammelt, um Studierende in finanzieller Not zu unterstützen.

Bochum/Heiligenhaus. Ein ganz besonderes Zeichen von Solidarität und Zusammenhalt haben jetzt die Professoren am Campus Velbert/ Heiligenhaus (HS Bochum) gesetzt.

Um Studierende in Not zu unterstützen, haben die Professoren und Professorinnen der Hochschule Bochum, der auch der Campus in Heiligenhaus angeschlossen ist, eine Hilfsinitiative gestartet und 5000 Euro gesammelt. Diesen Betrag verdoppelt die Gesellschaft der Förderer (GdF) der Hochschule, so dass insgesamt 10.000 Euro an Spenden zusammengekommen sind.

Budget liegt nun bei 20.000 Euro

Die Idee zu der Aktion hatten der Allgemeine Studierendenausschuss (ASta), die GdF und der Präsident der Hochschule, Prof. Dr. Jürgen Bock. Sie baten die Professorenschaft um Spenden für Studierende in Not, die wegen der Corona-Pandemie nicht mehr nebenbei arbeiten könnten, um ihr Studium zu finanzieren. Mit dem gesammelten Geld wird das Sozialbudget des AStA aufgestockt, aus dem Studentinnen und Studenten 300 Euro Monatsunterstützung beantragen können. Dafür waren bislang 10.000 Euro eingestellt worden, mit den Spenden beträgt das Budget nun 20.000 Euro.

Gelebte Solidarität mit Studenten

Mit dem zusätzlichen Geld kann nach Angaben von Hochschulpräsident Prof. Bock weiteren 33 Studierenden geholfen werden. Sein Dank galt den Spendern: „Dass damit ein Drittel unserer rund 150 Professorinnen und Professoren einen Beitrag geleistet haben zeigt„ dass Solidarität und persönliches Engagement für die Studierenden an der Hochschule Bochum tatsächlich gelebt wird“