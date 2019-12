Blechbläser begeistern Musikfans im Dom

Einen richtig guten Tipp: Den gaben Mitglieder der katholischen Gemeinde, denn: „Sie hatten das Ensemble ‘Brasssonanz’ bei einem Besuch in Hamburg in der dortigen Michaelskirche erlebt“, schildert Rolf Hitzbleck, der zweite Vorsitzende des Fördervereins „Unser Dom“. Und auf deren Bitten hin engagierte er das Blechbläserensemble aus der Hansestadt vor einem Jahr zu einem Konzert in der Kirche St. Suitbertus. Der besondere Klanggenuss von vier Trompeten, zwei Hörnern, zwei Tuben, drei Posaunen und Schlagzeug sprach sich schnell herum: Bei einem weiteren „Brasssonanz“-Konzert am dritten Advent (15. Dezember) war der Dom fast ausverkauft. Und das mit gutem Grund.

Überschuss fließt in die Kasse des Fördervereins für Sanierungsarbeiten an der Kirche

Zahlreiche Besucher kamen, um den zweiten Auftritt des Ensembles „Brasssoanz“ in der Suitbertus-Kirche zu verfolgen. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

So forderten die Blechblasvirtousen aus dem Norden gleich zu Beginn mit der Fanfare aus „La Peri“ die Akustik zwischen den neogotischen Gewölben heraus. Den bekannten Stücken der barocken Klassikern wie Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel gab die Formation einen ganz neuen Auftritt, der die Musikliebhaber ins Schwärmen gerieten ließ. Selbstverständlich durften traditionelle Weihnachtslieder nicht fehlen, ergänzt durch Kompositionen zeitgenössischer Notensetzer.

Rolf Hitzbleck freute sich über das gelungene Konzert und den vielen zahlenden Besuchern, die einen Überschuss in die Kasse des Fördervereins spülten. „Der wird auch gebraucht, um Dinge rund um den Dom zu finanzieren, die vom Bistum nicht getragen werden. Vor Jahren wurde der bröckelnde Putz im Chorraum wieder hergestellt, aber um die künstlerische Ausgestaltung musste sich die Gemeinde selber kümmern – so entstand der Förderverein“, blickt der 70-Jährige zurück.

Kreuz am südlichen Ende des Langschiffs muss überholt werden

Heiligenhaus Das nächste Konzert steht an Nach dem Auftritt des Ensembles „Brasssonanz“ ist auch schon das nächste große Konzert in der Suitbertus-Kirche geplant. Voraussichtlich Ende März geht es dann um die „russische Seele“. Dabei gastiert das Petersburger Vokalsextett „Harmonie“. Und dieses bietet russische Volks- und Kirchenlieder. Nähere Details werden noch bekannt gegeben.

Zuletzt hatte sich der Förderverein darum gekümmert, dass der neue „Domplatz“ mit Bäumen und Bänken versehen werden konnte. „An der Kirche ist aber immer was zu tun“, stellte Hitzbleck fest – und verweist auf das Kreuz am südlichen Ende des Langschiffs. „Wir wissen nicht, ob es seit 50 Jahren oder seit dem Baubeginn dort steht, jedenfalls ist es ziemlich angerostet.“ Ein Kunstschmied habe die Kirche bereits mit einer Drohne abgefahren und damit auch das Kreuz auf der Turmspitze untersucht. „Da gibt es ebenfalls Rost – und der Hahn dreht sich nicht mehr. Der Schmied, der so an die einhundert Kreuze im Jahr macht, würde dafür einen Hubsteiger einsetzen. Die reichen heutzutage bis in eine Höhe von 112 Metern, und das ist preiswerter, als ein Gerüst aufzubauen“, so Rolf Hitzbleck.

Das passt dann auch für den Heiligenhauer Metallhahn, der in 78 Metern Höhe Wind und Wetter ausgesetzt ist. Der jüngste Sturm ist auch nicht spurlos an dem Gotteshaus vorbeigegangen und hat einige Schieferplatten gelöst. Wann die Arbeiten dann an dem Kreuz beginnen, kann Rolf Hitzbleck noch nicht sagen. „Zuvor müssen noch Absprachen mit der Denkmalbehörde und dem Generalvikariat getroffen werden.“