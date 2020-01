Auch in Heiligenhaus dominieren Männer die Dart-Szene

Wenn Liane Hebbel auf ihre große Leidenschaft, das Dartspielen, zu sprechen kommt, beginnt sie zu strahlen. „Ganz ehrlich, Dart macht süchtig, mich fasziniert die Körperbeherrschung, die Präzision, die man dazu benötigt“, schwärmt die 61-Jährige, die als eine der wenigen Frauen in der Dartsport-Szene bundesweit extrem erfolgreich ist: Erst vor kurzem hat sie die Stadtmeisterschaften in Bochum gewonnen, spielt Turniere in Sylt, in Hamburg, hat bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019/20 in London nur knapp das Finale verpasst. „Ich trainiere, sobald ich Zeit dazu habe“, erklärt Liane Hebbel, die sich für Übungszwecke eine eigene Dartanlage im Keller angeschafft hat. Und das zahlt sich aus: Auch beim dritten Heiligenhauser „Dreikönigsturnier“ der Damen am vergangenen Sonntag hat sie den Pokal geholt und sich gegen die anderen Spielerinnen aus Bochum, Düsseldorf, Mülheim, Essen und Viersen durchgesetzt.

Männer sind beim Dart häufig schlechte Verlierer

Auch beim 3. Dreikönigsturnier der Damen in Heiligenhaus setzt sich Liane Hebbel (2.v.li.) gegen ihre Konkurrentinnen durch. Foto: 1.DC Heiligenhaus

Seit sechs Jahren ist Liane Hebbel Vereinsmitglied im Heiligenhauser Dartclub, der sich immer donnerstags um 19 Uhr zum offiziellen Training in der Gaststätte Ratskeller, Hauptstraße 144, trifft. 24 Mitglieder hat der 1. DC Heiligenhaus derzeit, nur vier davon sind Frauen. „Tja ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Irgendwie ist und bleibt Dart einfach ein Männersport. Viele haben auch ein Problem damit, wenn Frauen besser sind als sie, ich kriege oft von Männern zu spüren, dass ich eigentlich nicht erwünscht bin bei Turnieren. Es kratzt vielleicht an ihrem Ego“, mutmaßt die Sportlerin.

Interessierte sind jederzeit zum Schnuppertraining eingeladen

Vereinskollege Ralf Baumann kann das zwar nicht in Abrede stellen, möchte aber betonen, dass es auch die anderen gibt, die sich über weibliche Unterstützung sehr freuten. „Wir sind generell erfreut über jeden, der sich für den Dartsport begeistern kann und bei uns mitmachen möchte“, betont der ehemalige Vereinsvorsitzende. Wer sich mal einen ersten Eindruck verschaffen möchte, kann dies am kommenden Samstag, 11. Januar, ab 20 Uhr im Ratskeller tun. Dort treten die beiden Bezirksklassenvereine 1. DC Heiligenhaus und die Mixed Forces aus Wuppertal gegeneinander an.